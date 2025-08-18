Prime Minister Narendra Modi met Group Captain Shubhanshu Shukla अंतरिक्ष की उड़ान भरकर लौटे शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने की मुलाकात, गले लगाकर किया स्वागत, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPrime Minister Narendra Modi met Group Captain Shubhanshu Shukla

अंतरिक्ष की उड़ान भरकर लौटे शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने की मुलाकात, गले लगाकर किया स्वागत

पीएम मोदी ने सोमवार को स्पेस मिशन पूरा कर लौटे शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की है। इससे पहले पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से शुभांशु शुक्ला की तारीफ भी की थी।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 08:11 PM
share Share
Follow Us on
अंतरिक्ष की उड़ान भरकर लौटे शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने की मुलाकात, गले लगाकर किया स्वागत

Shubhanshu Shukla meets PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अंतरिक्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की है। शुभांशु हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। वह 25 जून से 15 जुलाई तक चले ISS के एक्सिओम-4 मिशन का हिस्सा थे। सोमवार को प्रधानमंत्री ने अपने लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की है।

इसरो के अंतरिक्ष यात्री की जैकेट पहने शुभांशु शुक्ला का पीएम मोदी ने गले लगाकर स्वागत किया। इस दौरान शुभांशु ने पीएम मोदी को उपहार के रूप में एक्सिओम-4 मिशन का मिशन पैच दिया है। शुभांशु ने पीएम मोदी के साथ ISS से लीं गईं कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। वहीं शुभांशु और पीएम मोदी के बीच मिशन को लेकर चर्चा भी हुई।

इससे पहले शुभांशु शुक्ला अपना मिशन पूरा कर रविवार को भारत लौट आए। रविवार तड़के अमेरिका से यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डा जितेन्द्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा शर्मा और इसरो के शीर्ष वैज्ञानिक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद थे।

ये भी पढ़ें:'स्थिर बने रहना चुनौती', अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु शुक्ला ने शेयर किया वीडियो

गौरतलब है कि ग्रुप कैप्टन शुक्ला 25 जून को नासा के फ्लोरिडा स्थित केंद्र से इस अहम मिशन के लिए रवाना हुए थे। अंतरिक्ष में 18 दिन के अभियान के दौरान सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण सहित कई विषयों पर सफल प्रयोग करने के बाद वह 15 जुलाई को पृथ्वी पर वापस लौटे थे। पिछले चार दशकों में वह अंतरिक्ष में जाने वाले वह पहले भारतीय हैं। पीएम मोदी ने बीते 15 दिवस को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से संबोधन के दौरान शुभांशु शुक्ला की तारीफ भी की थी।

PM Modi Shubhanshu Shukla
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।