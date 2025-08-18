अंतरिक्ष की उड़ान भरकर लौटे शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने की मुलाकात, गले लगाकर किया स्वागत

पीएम मोदी ने सोमवार को स्पेस मिशन पूरा कर लौटे शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की है। इससे पहले पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से शुभांशु शुक्ला की तारीफ भी की थी।

Shubhanshu Shukla meets PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अंतरिक्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की है। शुभांशु हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। वह 25 जून से 15 जुलाई तक चले ISS के एक्सिओम-4 मिशन का हिस्सा थे। सोमवार को प्रधानमंत्री ने अपने लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की है।

इसरो के अंतरिक्ष यात्री की जैकेट पहने शुभांशु शुक्ला का पीएम मोदी ने गले लगाकर स्वागत किया। इस दौरान शुभांशु ने पीएम मोदी को उपहार के रूप में एक्सिओम-4 मिशन का मिशन पैच दिया है। शुभांशु ने पीएम मोदी के साथ ISS से लीं गईं कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। वहीं शुभांशु और पीएम मोदी के बीच मिशन को लेकर चर्चा भी हुई।

इससे पहले शुभांशु शुक्ला अपना मिशन पूरा कर रविवार को भारत लौट आए। रविवार तड़के अमेरिका से यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डा जितेन्द्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा शर्मा और इसरो के शीर्ष वैज्ञानिक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद थे।