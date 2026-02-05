घुसपैठियों के लिए कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा; पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर निशाना

Hindustan Hindi News
राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे और फिर वॉकआउट के बीच पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ममता सरकार पर तंज कसते हुए उसे निर्मम करार दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालत पर दबाव बना रहे हैं।

Feb 05, 2026 05:44 pm IST
राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे और फिर वॉकआउट के बीच पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी करने पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी प्रधानमंत्री ने खूब तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सदन में बैठकर उपदेश देते हैं। टीएमसी की पश्चिम बंगाल की सरकार कितनी निर्मम है, यह जगजाहिर है। उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दुनिया का कोई भी देश अपने यहां घुसे अवैध लोगों को बाहर निकालने का काम करता है। लेकिन हमारे यहां कुछ लोग ऐसे हैं कि घुसपैठियों को बचाने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालत पर भी दबाव बना रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आज बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। राज्य के घुसपैठियों के लिए सत्ताधारी दल बचाव में उतर आया है। अब ऐसे लोग यहां आकर उपदेश दे रहे हैं। दरअसल, पीएम मोदी एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर निशाना साध रहे थे। ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच में लगातार तनातनी चल रही है। ममता ने एसआईआर को चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत करार दिया था। पश्चिम बंगाल में लगातार हंगामे और एसआईआर की कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी का विरोध जारी रहा।

इसके बाद 2 से 3 फरवरी के बीच ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ मुलाकात की। हालांकि यह मुलाकात भी सही नहीं रही और दोनों के बीच तल्खी और बढ़ गईं। इसके बाद ममता बनर्जी का दिल्ली पुलिस के साथ भी थोड़ा विवाद हो गया। ममता ने दिल्ली पुलिस के ऊपर उनके समर्थकों को रोकने का आरोप लगाया। इसके बाद ममता बनर्जी अपने वकील के साथ सुप्रीमकोर्ट भी पहुंची, जहां पर उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत के सामने कहा कि उन्हें कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है और चुनाव आयोग की तरफ से किए जा रहे एसआईआर की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

