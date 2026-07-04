प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले जान से मारने की धमकी, जांच जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया यात्रा के पहले जान से मारने की धमकी दी गई है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में हमला करने का संकेत दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।

PM Modi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस यात्रा को लेकर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी को लेकर आई इस धमकी के बाद ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा अधिकारी सतर्क हो गए हैं और उन्होंने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।

पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलियाई कार्यक्रम के मुताबिक 9 जुलाई को प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में 'मेलबर्न मीट्स मोदी' कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में होने वाला है। इसी कार्यक्रम में हमला करने की धमकी दी गई है। इस इवेंट को प्रमोट करने वाली एक पोस्ट के नीचे पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब मुस्तफा नाम के फेसबुक अकाउंट ने कथित तौर पर लिखा, “इस इवेंट के दौरान स्टेडियम की छत को बंद रखना चाहिए। वरना वह अपनी मौत के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे होंगे।” यह जानकारी सामने आते ही ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि इस फेसबुक अकाउंट से जुड़े आईपी एट्रेस की पहचान कर लगी गई है। कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, अभी तक किसी गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक भले ही यह केवल फेसबुक पर किया केवल एक कमेंट हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक सुरक्षा अधिकारी इसे गंभीरता से ले रहे हैं। अभी तक इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है।