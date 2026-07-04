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प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले जान से मारने की धमकी, जांच जारी

Upendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया यात्रा के पहले जान से मारने की धमकी दी गई है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में हमला करने का संकेत दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।

प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले जान से मारने की धमकी, जांच जारी

PM Modi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। इस यात्रा को लेकर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी को लेकर आई इस धमकी के बाद ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा अधिकारी सतर्क हो गए हैं और उन्होंने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।

पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलियाई कार्यक्रम के मुताबिक 9 जुलाई को प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में 'मेलबर्न मीट्स मोदी' कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में होने वाला है। इसी कार्यक्रम में हमला करने की धमकी दी गई है। इस इवेंट को प्रमोट करने वाली एक पोस्ट के नीचे पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब मुस्तफा नाम के फेसबुक अकाउंट ने कथित तौर पर लिखा, “इस इवेंट के दौरान स्टेडियम की छत को बंद रखना चाहिए। वरना वह अपनी मौत के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे होंगे।” यह जानकारी सामने आते ही ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि इस फेसबुक अकाउंट से जुड़े आईपी एट्रेस की पहचान कर लगी गई है। कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, अभी तक किसी गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक भले ही यह केवल फेसबुक पर किया केवल एक कमेंट हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक सुरक्षा अधिकारी इसे गंभीरता से ले रहे हैं। अभी तक इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी है।

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गौरतलब है कि यह कथित धमकी प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के कुछ दिन पहले ही आई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर जा रहे प्रधानमंत्री मोदी यहां दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सालाना लीडर्स समिट के दौरान पीएम मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बानीज के साथ बातचीत करेंगे। इस समिट की घोषणा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भारत को एक अहम रणनीतिक साझेदार करार दिया। उन्होंने कहा, “दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर, भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अहम आर्थिक साझेदार है। मुझे अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया में सालाना लीडर्स समिट के लिए स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है।”

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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