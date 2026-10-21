पड़ताल: 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने वाली थी मोदी सरकार, 2 साल में कितनों को मिला?

पीएम इंटर्नशिप योजना के 2 साल पूरे हो गए हैं। इन दो सालों में सरकार ने स्टायपेंड की राशि 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार कर दी है। वहीं इंटर्नशिप की अवधि भी घटाई गई है। क्या इससे कोई फायदा मिला?

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (PMIS) के दो साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2024 को इस योजना की आधिकारिक शुरुआत की थी। इसके साथ ही सरकार ने इस योजना के तहत 5 साल में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का वादा किया था। अब 2 साल बीत जाने के बाद इस योजना से जुड़े कुछ आंकड़े सामने आए हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 2 सालों में योजना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। स्टाइपेंड लगभग दोगुना कर दिया गया और अवधि को भी छोटा कर दिया है। साथ ही MSME सेक्टर को जोड़ा गया और नियमों में ढील दी गई। इन बदलावों से योजना के तीसरे चरण में युवाओं का रुझान काफी बढ़ा है। लेकिन आंकड़े और भी कई कहानियां कह रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 सालों में 30 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य था। लेकिन अब तक महज 30 हजार युवाओं को इस योजना का लाभ मिल पाया है। वहीं कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आंकड़ों और युवाओं के अनुभवों से पता चलता है कि योजना में शामिल होने वाले युवाओं की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग की क्वालिटी को लेकर अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं।

केस स्टडी में सामने आई हकीकत रिपोर्ट में कई युवाओं ने अपनी दास्तां सुनाई है। विजयवाड़ा की 23 वर्षीय पद्मा ने इंजीनियरिंग की थी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। जनवरी 2025 में उन्होंने एक दिग्गज आईटी कंपनी में PMIS के तहत इंटर्नशिप शुरू की। 6 महीने की ट्रेनिंग और 6 महीने काम के अनुभव के बाद मार्च 2026 में उन्हें उसी कंपनी में फुल-टाइम जॉब मिल गई। लेकिन रांची के 22 वर्षीय सुनील को नौकरी नहीं मिल पाई। उनके पास कंप्यूटर हार्डवेयर में टेक्निकल डिप्लोमा थी। उन्हें एक माइक्रोफाइनेंस कंपनी में इंटर्नशिप मिली थी। उम्मीद थी कि कंप्यूटर की स्किल्स सीखेंगे, लेकिन कंपनी ने उन्हें गांवों में लोन रिकवरी एजेंट का काम दे दिया। बिना कोई स्किल सीखे परेशान होकर सुनील ने बीच में ही इंटर्नशिप छोड़ दी और अब भी बेरोजगार हैं।

इसी तरह लखनऊ के मोहित ने दो साल पहले पहले राउंड में एक सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनी में इंटर्नशिप ली थी। उन्हें दफ्तर का काम सिखाने के बजाय पेट्रोल पंपों पर जाकर ग्राहकों से ऐप के जरिए पेमेंट कराने के काम में लगा दिया गया। मोहित ने एक महीने बाद ही इंटर्नशिप छोड़ दी।

योजना में किए गए बदलाव हालात को देखते हुए योजना के प्रारूप में बदलाव किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये बदलाव अप्रैल से शुरू हो रहे राउंड में लागू हुए हैं। इसके तहत सरकार ने मासिक स्टाइपेंड को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये दिया है। इसके अलावा इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने से घटाकर 6 से 9 महीने कर दी गई है। उम्र की सीमा में भी ढील दी गई है। आवेदन की उम्र सीमा 21-24 साल से बदलकर 18-25 साल कर दी गई है। साथ ही मास्टर डिग्री धारकों और कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्रों को भी मौका दिया गया है। वहीं शीर्ष 500 बड़ी कंपनियों के अलावा अब MSME और उभरते हुए सनराइज सेक्टर्स को भी योजना से जोड़ा गया है।

ड्रॉपआउट रेट बना चुनौती इससे पहले योजना में युवाओं के शामिल होने की दर बढ़कर 9.5 फीसदी हो गई है। यह पहले राउंड में 6.9 फीसदी और दूसरे में 6.1 फीसदी थी। हालांकि योजना से जुड़ने वाले युवाओं की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन बीच में इंटर्नशिप छोड़ने वालों का आंकड़ा अभी भी चिंताजनक है। आंकड़ों के अनुसार पहले चरण में इंटर्नशिप पूरी करने की दर 42.6 फीसदी थी, जो दूसरे चरण में घटकर 39.4 फीसदी रह गई।