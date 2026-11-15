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'पिछली सरकार सिर्फ मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक मानती थी', शुभेंदु ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्यमंत्री अधिकारी रविवार को कोलकाता के प्रमुख व्यापारिक केंद्र बड़ाबाजार स्थित 'गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत' पहुंचे थे, जहां उन्होंने सिख समुदाय द्वारा निकाले गए एक नगर कीर्तन (शोभायात्रा) में भी हिस्सा लिया।

Suvendu Adhikari
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार केवल मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक मानती थी। भाजपा नेता अधिकारी ने जोर देकर कहा कि भारत में सिख, बौद्ध और जैन भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

मुख्यमंत्री अधिकारी रविवार को कोलकाता के प्रमुख व्यापारिक केंद्र बड़ाबाजार स्थित 'गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत' पहुंचे थे, जहां उन्होंने सिख समुदाय द्वारा निकाले गए एक नगर कीर्तन (शोभायात्रा) में भी हिस्सा लिया।

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गुरुद्वारे में सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात और अभिवादन के बाद पत्रकारों से बातचीत में अधिकारी ने कहा, "अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ कोई एक खास समुदाय नहीं होता। सिख, बौद्ध और जैन भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पिछली टीएमसी सरकार सिर्फ मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक समझती थी।" सिख समुदाय की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे "सबसे सच्चे देशभक्त" हैं।

तुष्टिकरण और 'बाहरी' बताने की राजनीति पर साधा निशाना

शुभेंदु अधिकारी हाल के दिनों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार पर चुनावों में वोट हासिल करने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण करने का लगातार आरोप लगाते रहे हैं।

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इससे पहले भी उन्होंने वाम मोर्चा (लेफ्ट फ्रंट) और टीएमसी की पूर्ववर्ती सरकारों पर राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक त्योहारों, सांस्कृतिक परंपराओं और भाषाई मतभेदों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार बंगाल में विभाजनकारी और तुष्टिकरण की राजनीति को दोबारा लौटने नहीं देगी।

पिछली सरकार पर भाषाई भेदभाव के जरिए सनातन समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए अधिकारी ने कहा था, "बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आने वाले भारतीय नागरिकों को 'बाहरी' करार दिया गया, जबकि बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों की जमकर खातिरदारी की गई।"

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न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने वामपंथियों और तृणमूल कांग्रेस दोनों को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनकी सरकार बंगाल की जनता से "34 साल पुराने नास्तिक कम्युनिस्टों और 15 साल पुरानी जमात की राह पर चलने वाली तृणमूल" दोनों को हमेशा के लिए दूर रखने का काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें दोबारा सिर उठाने का मौका न मिले।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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