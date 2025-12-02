Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsPressure on Army to speak in support of government Renuka Chowdhury Big statement
आर्मी पर सरकार के पक्ष में बोलने का दबाव, रेणुका चौधरी ने लगाया बड़ा आरोप; भड़की भाजपा

संक्षेप:

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने फिर एक विवादास्पद बयान दिया है। संसद के बाहर मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आर्मी पर केंद्र सरकार के पक्ष में बोलने के लिए दबाव है। रेणुका चौधरी ने इसे बेहद डरावना बताया है।

Tue, 2 Dec 2025 03:07 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने फिर एक विवादास्पद बयान दिया है। संसद के बाहर मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि आर्मी पर केंद्र सरकार के पक्ष में बोलने के लिए दबाव है। रेणुका चौधरी ने इसे बेहद डरावना बताया है। उन्होंने भाजपा पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस सांसद के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता सीआर केसवन ने सख्त आपत्ति जताई है। भाजपा प्रवक्ता ने इसे बांटने वाला दुर्भावनापूर्ण बताया है।

रेणुका चौधरी ने क्या कहा
रेणुका चौधरी ने संसद के बाहर बोलते हुए कहाकि सबसे भयानक परिस्थिति यह है कि फौज के लोग बाहर आकर मीडिया में बयान दे रहे हैं। उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। फौज के लोगों को सरकार के समर्थन में ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं। यह बहुत खतरनाक है।

भड़क उठी भाजपा
भाजपा ने रेणुका चौधरी के बयान का खंडन करते हुए इसे शॉकिंग बताया है। भाजपा प्रवक्ता केसवन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने राहुल को सेना विरोधी बताया। केसवन ने कहाकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता सेना विरोधी है। जब हमारे सैन्य बलों पर लगातार आक्षेप करते रहते हैं। उन्होंने कहाकि पूर्व में भी इन लोगों ने सेना प्रमुख पर सड़क का गुंडा जैसी टिप्पणियां की हैं।

एक दिन पहले कुत्ता लेकर पहुंची थीं संसद
इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन रेणुका चौधरी एक कुत्ता लेकर संसद भवन परिसर पहुंच गई थीं। तब सत्ता पक्ष के नेताओं ने उन पर सीधा निशाना साधा और इसका कड़ा विरोध किया था। चौधरी से जब संसद परिसर में मौजूद पत्रकारों ने कुत्ता लाने का कारण पूछा तो उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ‘क्या सरकार को जानवर पसंद नहीं हैं। लाई हूं तो इसमें क्या हर्ज है। वैसे भी यह कुत्ता बहुत छोटा है।’ कांग्रेस सांसद के बयान पर तब हंगामा मच गया जब उन्होंने कहाकि किसी को नुकसान न पहुंचाने वाला जानवर है। काटने वाले और डसने वाले संसद में हैं।

