राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, इस मुस्कान को देख रो रहा होगा पाकिस्तान

संक्षेप: पाकिस्तान अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से भारत को बदनाम करने का प्रयास करता रहता है। विशेष रूप से भारतीय सेना के बारे में वह तरह-तरह के झूठे दावे करता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इसने भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को लेकर कई दावे किए, लेकिन हर बार उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया

Wed, 29 Oct 2025 02:30 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से भारत को बदनाम करने का प्रयास करता रहता है। विशेष रूप से भारतीय सेना के बारे में वह तरह-तरह के झूठे दावे करता रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इसने भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को लेकर कई दावे किए, लेकिन हर बार उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया और उसे करारा जवाब मिला। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका एक लड़ाकू विमान मार गिराया गया और शिवांगी सिंह युद्धबंदी बन गईं। लेकिन बुधवार की सुबह स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह ने हरियाणा के अंबाला वायुसेना अड्डे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराती हुईं फोटो खिंचवाईं। उसे देखकर तो पाकिस्तान आज रो रहा होगा।

दरअसल, मई में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, भारत ने सैन्य जवाब के रूप में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसके जवाब में पाकिस्तानी प्रचार मशीनरी ने रफ्तार पकड़ ली और कई (और खासकर) सैन्य सफलताओं के दावे करने लगी। इनमें से कोई भी दावा सच्चा नहीं था, खासकर यह कि उन्होंने छह भारतीय सैन्य विमानों को मार गिराया, जिनमें हाल ही में खरीदा गया महंगा फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू जेट भी शामिल था।

भारतीय सेना और सरकार ने तुरंत विस्तृत स्पष्टीकरण दिया, ढेर सारे आंकड़े और दृश्य प्रमाण पेश किए, तथा पुष्टि की कि पाकिस्तान ने न केवल एक भी भारतीय विमान को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि खुद के छह विमान गंवा दिए। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि इन नुकसानों में कम से कम चार अमेरिकी एफ-16, चीन के जेएफ-17 लड़ाकू विमान और एक 'बड़ा पक्षी'(एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल) विमान शामिल हैं।

इसी कड़ी में एक और झूठा दावा था कि स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह का विमान नष्ट कर दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह अफवाह कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फैलाई गई। यहां तक कि एयर चीफ मार्शल के 'शोकाकुल परिवार से मिलने' के फर्जी वीडियो भी वायरल हो गए।

भारत ने फौरन कड़ा जवाब दिया और सरकार की फैक्ट-चेक यूनिट ने साफ कहा कि पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया हैंडल्स ने दावा किया था कि भारतीय महिला पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया है। यह दावा पूरी तरह फर्जी है!

