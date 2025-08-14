President Droupadi Murmu addresses the nation on the eve of the 79th Independence Day संविधान और लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी ताकत, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बोलीं द्रौपदी मुर्मू, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsPresident Droupadi Murmu addresses the nation on the eve of the 79th Independence Day

संविधान और लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी ताकत, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बोलीं द्रौपदी मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हर भारतीय द्वारा बड़े उत्साह से मनाया जाता है और यह हमें गर्वित भारतीय होने का विशेष अहसास कराते हैं।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 07:19 PM
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को संबोधित करते हुए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हर भारतीय द्वारा बड़े उत्साह से मनाया जाता है और यह हमें गर्वित भारतीय होने का विशेष अहसास कराते हैं। संविधान और लोकतंत्र ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं।

संविधान और लोकतंत्र सबसे ऊपर

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी मिलने के बाद हमने ऐसे लोकतंत्र का मार्ग अपनाया, जहां हर वयस्क नागरिक को मताधिकार मिला। यानी, हमने स्वयं को अपनी तकदीर तय करने का अधिकार दिया। चुनौतियों के बावजूद, भारत के लोगों ने सफलतापूर्वक लोकतंत्र को अपनाया। हमारे लिए संविधान और लोकतंत्र सबसे ऊपर है।

उन्होंने 15 अगस्त को देश की सामूहिक स्मृति में दर्ज एक ऐतिहासिक तारीख बताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि लंबे उपनिवेशी शासन के दौरान पीढ़ियों तक भारतीय इस दिन का सपना देखते रहे। देश के हर कोने से स्त्री-पुरुष, युवा और बुजुर्ग, सभी विदेशी शासन की बेड़ियों को तोड़ने की चाह रखते थे। उनका संघर्ष अटूट आशावाद से भरा था, जिसने स्वतंत्रता के बाद भी हमारे विकास को आगे बढ़ाया है।

उन्होंने कहा कि जब हम कल तिरंगे को सलामी देंगे, तो हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि देंगे, जिनके बलिदान से 78 वर्ष पहले 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली थी।

