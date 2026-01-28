डीप फेक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी चिंतित, बताया लोकतंत्र के लिए खतरा

संक्षेप: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के माध्यम से सरकार ने यह संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बुधवार को संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने बुधवार सुबह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने अभिभाषण के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते कुछ चुनौतियों पर भी बात की। द्रोपदी मुर्मू ने कहा है कि डीपफेक और फेक न्यूज जैसे अपराध लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राष्ट्रपति ने इस कहा है कि आज AI के दुरुपयोग को देखते हुए इस विषय पर गम्भीर होने की जरूरत है। उन्होंने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा, “डीपफेक, मिसंफॉर्मेशन और फेक कंटेंट, लोकतंत्र में सामाजिक सौहार्द और जनता के विश्वास के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इस गंभीर विषय पर संसद को मिलकर विचार करना चाहिए।”

ऑपरेशन सिंदूर से संदेश अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान के माध्यम से सरकार ने यह कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमें सिखाया है - ‘भय काहू को देत नय, नय भय मानत आन’ यानी हम ना किसी को डराएं, और ना किसी से डरकर जिएं। इसी निडर मन से, इसी भावना से देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने सिद्ध किया है कि शक्ति का प्रयोग उत्तरदायित्व और विवेक के साथ किया जा सकता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा है। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डों को ध्‍वस्‍त कर दिया। सरकार ने कड़ा संदेश दिया कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा।’’

माओवादी आतंक पर निर्णायक कार्रवाई राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान का उल्लेख भी किया कि सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षाबलों ने माओवादी आतंक पर भी निर्णायक कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, ‘‘वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, आदिवासी और दलित भाई-बहनों को हुआ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आज माओवादी आतंक की चुनौती 126 जिलों से घटकर आठ जिलों तक सिमट गई है। इनमें भी तीन जिले ही ऐसे हैं, जो गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इस एक साल में माओवाद से जुड़े लगभग दो हजार लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति लौटी है।’’