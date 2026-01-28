Hindustan Hindi News
President Droupadi Murmu address to parliament deep fake misinformation big dangers for democracy
डीप फेक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी चिंतित, बताया लोकतंत्र के लिए खतरा

संक्षेप:

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के माध्यम से सरकार ने यह संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा।

Jan 28, 2026 01:28 pm IST
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बुधवार को संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने बुधवार सुबह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने अभिभाषण के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते कुछ चुनौतियों पर भी बात की। द्रोपदी मुर्मू ने कहा है कि डीपफेक और फेक न्यूज जैसे अपराध लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं।

राष्ट्रपति ने इस कहा है कि आज AI के दुरुपयोग को देखते हुए इस विषय पर गम्भीर होने की जरूरत है। उन्होंने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा, “डीपफेक, मिसंफॉर्मेशन और फेक कंटेंट, लोकतंत्र में सामाजिक सौहार्द और जनता के विश्वास के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इस गंभीर विषय पर संसद को मिलकर विचार करना चाहिए।”

ऑपरेशन सिंदूर से संदेश

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान के माध्यम से सरकार ने यह कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमें सिखाया है - ‘भय काहू को देत नय, नय भय मानत आन’ यानी हम ना किसी को डराएं, और ना किसी से डरकर जिएं। इसी निडर मन से, इसी भावना से देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने सिद्ध किया है कि शक्ति का प्रयोग उत्तरदायित्व और विवेक के साथ किया जा सकता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा है। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डों को ध्‍वस्‍त कर दिया। सरकार ने कड़ा संदेश दिया कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा।’’

माओवादी आतंक पर निर्णायक कार्रवाई

राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान का उल्लेख भी किया कि सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षाबलों ने माओवादी आतंक पर भी निर्णायक कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, ‘‘वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे युवाओं, आदिवासी और दलित भाई-बहनों को हुआ।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आज माओवादी आतंक की चुनौती 126 जिलों से घटकर आठ जिलों तक सिमट गई है। इनमें भी तीन जिले ही ऐसे हैं, जो गंभीर रूप से प्रभावित हैं। इस एक साल में माओवाद से जुड़े लगभग दो हजार लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति लौटी है।’’

वंदे भारत अहम उपलब्धि

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए असम के कामाख्या और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच हाल ही में शुरू की गई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सराहना की और इसे भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग की सेवा करने वाली भारतीय रेल 100 प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुकी है। भारतीय रेल की प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। इनमें दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, चिनाब पुल और तमिलनाडु का पंबन पुल शामिल हैं। उन्होंने वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की सराहना करते हुए कहा कि आज देशभर में 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनों का नेटवर्क संचालित हो रहा है, जो जम्मू-कश्मीर से लेकर केरल तक फैला हुआ है।

President Of India Draupadi Murmu
