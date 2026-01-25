Hindustan Hindi News
देश के विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर क्या बोलीं राष्ट्रपति

संक्षेप:

Jan 25, 2026 07:13 pm IST
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के युवा स्वर्णिम भविष्य को लेकर विश्वास मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा, हमारे कलाकार और शिल्पकार हमारी समृद्ध परंपराओं को आधुनिक अभिव्यक्ति दे रहे हैं। उन्होंने देश के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए रविवार को कहा कि आज देश की बहन-बेटियां रूढ़ियों को तोड़कर देश के विकास में सक्रिय योगदान दे रही हैं।

राष्ट्रपति ने कहा, हमारा संविधान विश्व इतिहास के सबसे बड़े गणतंत्र का मूलभूत दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया हर प्रयास बहुत सराहनीय है।

नारी शक्ति का विकास में बड़ा योगदान

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में श्रीमती मुर्मु ने कहा, ‘महिलाओं का सक्रिय और समर्थ होना देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी बहनें और बेटियां, परंपरागत रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं देश के समग्र विकास में सक्रिय योगदान दे रही हैं।’

उन्होंने कहा, "विकसित भारत के निर्माण में नारी-शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। उनके बढ़ते हुए योगदान से हमारा देश महिला-पुरुष समानता पर आधारित समावेशी गणतंत्र का उदाहरण प्रस्तुत करेगा।"

स्वयं सहायता समूह गढ़ रहे विकास की नई परिभाषा

राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे राष्ट्रीय प्रयासों से अनेक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान से बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। 'प्रधानमंत्री - जन धन योजना' के तहत अब तक 57 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इनमें लगभग 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी दस करोड़ से अधिक बहनें विकास की नई परिभाषा लिख रही हैं।

खेत-खलिहानों से लेकर अन्तरिक्ष तक, स्व-रोजगार से लेकर सेनाओं तक महिलाओं की उपलब्धियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, "खेल-कूद के क्षेत्र में हमारी बेटियों ने विश्व-स्तर पर नए प्रतिमान स्थापित किए हैं।"

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष नवंबर में देश की बेटियों ने आईसीसी महिला विश्व कप और उसके बाद दृष्टिबाधित महिलाओं का टी20 विश्व कप जीतकर स्वर्णिम इतिहास रचा है। पिछले ही वर्ष शतरंज विश्व कप का फाइनल मैच भारत की ही दो बेटियों के बीच खेला गया। यह खेल-जगत में देश की बेटियों के वर्चस्व का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला जन-प्रतिनिधियों की संख्या लगभग 46 प्रतिशत है। महिलाओं के राजनैतिक सशक्तिकरण को नयी ऊंचाई देने वाले 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' से महिलाओं के नेतृत्व द्वारा विकास की सोच को अभूतपूर्व शक्ति मिलेगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि विभिन्न् क्षेत्रों में अग्रणी रही भारत की महान विरासत में इधर सबसे महत्वपूर्ण काम यह हो रहा है कि देश ने गुलामी की मानसिकता के अवशेषों से मुक्त होने का समयबद्ध संकल्प लिया है। यह सबसे गौरव की बात है कि आज का भारत, नये आत्म-विश्वास के साथ, अपनी गौरवशाली परम्पराओं के प्रति सचेत होकर आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में हमारी आध्यात्मिक परंपरा के पवित्र स्थलों को जन-चेतना के साथ जोड़ा गया है।

राष्ट्रपति ने कहा कि इधर महत्त्वपूर्ण काम यह हो रहा है कि देश ने नियत अवधि में गुलामी की मानसिकता के अवशेषों से मुक्त होने का समयबद्ध संकल्प लिया है। सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम किया जा रहा है। आपसी विश्वास पर आधारित सुशासन पर बल देते हुए अनेक अनावश्यक नियमों को निरस्त किया गया है और कई अनुपालनों के पालन को खत्म कर आम जनता के हित में सभी जटिल व्यवस्थाओं को सरल बनाते हुए टेक्नॉलॉजी के माध्यम से लाभार्थियों को सुविधाओं से सीधे जोड़ा जा रहा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शन, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित, साहित्य तथा कला की महान विरासत उपलब्ध है। गर्व की बात यह है कि 'ज्ञान भारतम् मिशन' जैसे प्रयासों से भारतीय परंपरा में उपलब्ध रचनात्मकता को संरक्षित और प्रसारित किया जा रहा है। मिशन भारत की लाखों अमूल्य पाण्डुलिपियों में संचित विरासत को आधुनिक संदर्भों में आगे बढ़ाएगा। भारतीय भाषाओं तथा ज्ञान परम्परा को प्राथमिकता देकर आत्म-निर्भरता के प्रयासों को सांस्कृतिक आधार प्रदान किया जा है।

उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ जीवन को आसान बनाने को प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले दशक के दौरान राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनभागीदारी के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियानों को जन-आंदोलन का रूप दिया गया है। गांव-गांव में, नगर-नगर में स्थानीय संस्थाओं को प्रगतिशील बदलाव का माध्यम बनाया गया है।

