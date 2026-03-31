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खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी? अमेरिका ने भेज दिए अपने सैकड़ों पैराट्रुपर्स

Mar 31, 2026 09:08 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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मध्य एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका लगातार अपने सैनिकों को इस क्षेत्र में भेज रहा है। अब अमेरिका ने अपने पैराट्रुपर्स की टुकड़ी मध्य एशिया भेजी है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। 

खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी? अमेरिका ने भेज दिए अपने सैकड़ों पैराट्रुपर्स

मध्य एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक यहां पहुंच रहे हैं। बीते दिनों अमेरिका ने अपने 2500 से ज्यादा सैनिक इस क्षेत्र में भेजे थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अब सेना के एलीट 82वें एयरबॉर्न डिवीजन को मध्य एशिया में भेजा है। यह सैकड़ों पैराट्रुपर्स की टुकड़ी है जो कि आसमान से हमला करने में सक्षम है। इससे पहले अमेरिका ने समुद्री सैनिकों को भेजा था। हालांकि यह नहीं बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को कहां तैनात किया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने अब जिन सैनिकों को भेजा है उसमें पैराट्रुपर्स, लॉजिस्टिक ऐंड सपोर्ट और ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के सैनिक हैं। अभी इस बात पर कोई फैसला नहीं किया गया है कि इन सैनिकों को ईरान भेजा जाएगा, या फिर किसी अन्य देश में रखा जाएगा। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार ईरान की अर्थव्यवस्था के केंद्र खर्ग द्वीप पर कब्जा करने की बात कही है। इसी द्वीप से ईरान का 90 फीसदी व्यापार होता है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका इन अतिरिक्त सैनिकों का इस्तेमाल द्वीप पर कब्जा करने में कर सकता है।

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रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अमेरिकी प्रशासन में खर्ग द्वीप पर कब्जा करने को लेकर बातचीत चल रही है। उधर दो दिन पहले ही ईरान की संसद में स्पीकर मोहम्मद बाकेर गलिबफ ने यहां तक कहा कि अगर अमेरिका जमीनी हमला करने की कोशिश करता है तो उसके सैनिकों को आग लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा, हमारी गोलीबारी जारी है। हमारी मिसाइलें अपनी जगह पर तैनात हैं। हमारा संकल्प और विश्वास और बढ़ गया है।

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गालिबफ ने कहा, "जब तक अमेरिकी ईरान के आत्मसमर्पण की उम्मीद करते रहेंगे, हमारा जवाब साफ है-अपमान स्वीकार करना हमारे लिए नामुमकिन है।" इस बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने इस क्षेत्र में इजराइली और अमेरिकी शिक्षण संस्थानों की शाखाओं को निशाना बनाने की धमकी दी। उसने इन्हें 'वैध लक्ष्य' बताया और कहा कि अगर वाशिंगटन ईरानी विश्वविद्यालयों पर अपनी बमबारी की निंदा नहीं करता है, तो वह इन संस्थानों पर हमला करेगा।

यह पहली बार है जब ईरान ने इजराइली और अमेरिकी विश्वविद्यालयों पर हमला करने की धमकी दी है, जो कि तनाव को बढ़ाने का संकेत है। इस क्षेत्र में चल रहे युद्ध की शुरुआत अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों से हुई थी, जिसके चलते इस क्षेत्र के कई विश्वविद्यालयों ने पहले ही ऑनलाइन शिक्षण का रुख कर लिया है। रेड क्रीसेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका ने ईरान के 600 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाया है।

Ankit Ojha

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Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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