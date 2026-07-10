महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की तैयारी, NDA के पास 2 तिहाई बहुमत के कई फॉर्मूले

केंद्र में सरकार बनने के बाद मोदी सरकार के सबसे अहम एजेंडों में शामिल महिला आरक्षण विधेयक को जल्द लागू करने के बीते सत्र के फैसले को लोकसभा में लगे झटके को लेकर सरकार काफी गंभीर है।

संसद के मॉनसून सत्र में सरकार के विधायी कामकाज में महिला आरक्षण विधेयक फिर से शामिल हो सकता है। बीते सत्र में इस विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक को दो तिहाई समर्थन न मिल पाने के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा था। सरकार के पास राज्यसभा में तो ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन लोकसभा का अंकगणित साधने की चुनौती है। इसके लिए सरकार के प्रबंधकों ने द्रमुक से अनौपचारिक चर्चाओं के साथ एनसीपी (शरद पवार) सहित कुछ अन्य छोटे दलों को साधना भी शुरू किया है।

केंद्र में सरकार बनने के बाद मोदी सरकार के सबसे अहम एजेंडों में शामिल महिला आरक्षण विधेयक को जल्द लागू करने के बीते सत्र के फैसले को लोकसभा में लगे झटके को लेकर सरकार काफी गंभीर है। अब सरकार मॉनसून सत्र में इसे पारित कराने की तैयारी में है ताकि विरोधी दल खासकर कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया जा सके। जरूरी संख्या बल हासिल करने के लिए वह विपक्षी खेमे को साध रही है।

द्रमुक की कांग्रेस से दूरी अहम कारक तमिलनाडु में कांग्रेस और द्रमुक का गठबंधन टूटने के बाद भाजपा लगातार द्रमुक के संपर्क में है। द्रमुक के 22 सांसद हैं। बीते सत्र में उसने महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक का विरोध किया था। अब हालात बदल गए हैं और द्रमुक भी कांग्रेस को झटका देने के लिए सरकार की मदद कर सकती है। मुक ने संकेत दिए हैं कि वह सत्र के दौरान ही अपनी रणनीति साफ करेगी कि विपक्ष में रहते हुए वह किस तरह की भूमिका अपनाए।

सपा की शर्तों को लेकर भी कयास द्रमुक के साथ समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को साधने के लिए अब सरकार के सामने विधेयक के लिए शर्तें रखने लगी है। इसे वर्ष 2027 के राज्य विधानसभा चुनाव में ही लागू करने के साथ राज्यसभा में भी लागू करने और आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, सपा को भी उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ानी है और उसका इस समय लक्ष्य विधानसभा चुनाव और अपनी सरकार बनाने की कोशिश है न कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता।

शिंदे के कक्ष में गए शरद पवार इस बीच सरकार ने एनसीपी (शरद पवार) को भी साधना शुरू किया है। हाल में महाराष्ट्र विधानसभा में शरद पवार का उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के कक्ष में पहुंचना और अपने विधायकों के साथ बैठक करना महज संयोग नहीं है।

इस रणनीति पर भी हो सकता है काम एक सोच यह भी है कि अगर सपा और द्रमुक दोनों मतदान से दूर रहें तो सदन की प्रभावी संख्या 484 रह जाएगी और दो तिहाई का आंकड़ा 320 पर आ जाएगा। द्रमुक के विरोध में रहने पर भी अगर सपा मतदान से दूर रहती है तो भी दो तिहाई का आंकड़ा 333 होगा और तब सरकार एनसीपी, जेएमएम,आप को साधकर आंकड़ा हासिल कर सकती है।­