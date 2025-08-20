SIR पर भी कहीं पक्षपातपूर्ण बातें, संजय कुमार वाली CSDS के खिलाफ ऐक्शन की तैयारी

ICSSR ने मंगलवार को कहा, 'ICSSR के नोटिस में आया है कि ICSSR फंडेड CSDS में जिम्मेदार पद पर बैठे एक व्यक्ति ने मीडिया में बयान दिए थे, जिन्हें महाराष्ट्र चुनाव के डेटा विश्लेषण का हवाला देते हुए वापस ले लिया गया था।

महाराष्ट्र चुनाव के गलत आंकड़े पेश करने के मामले में अब CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज पर ऐक्शन के आसार हैं। खबर है कि संस्था को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। खास बात है कि CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार की तरफ से बीते साल पेश किए गए आंकड़ों के बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर वोट फ्रॉड करने के आरोप लगाए थे।

कुमार ने पहले कहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र के नाशिक पश्चिम में मतदाताओं की संख्या में 47 प्रतिशत और हिंगना विधानसभा में 43 फीसदी का इजाफा हुआ था। उन्होंने यह भी दावा किया थआ कि रामटेक और देवलाली क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या क्रमश: 38 और 36 प्रतिशत गिर गई थी। इसके बाद उन्होंने मंगलवार को पोस्ट हटा लिया।

कुमार ने लिखा, 'महाराष्ट्र चुनाव के संबंध में किए गए पोस्ट को लेकर मैं माफी मांगता हूं। आंकड़े की तुलना करने में गलती हो गई थी। हमारी डेटा टीम की तरफ से डेटा को ठीक से नहीं पढ़ा गया था। ट्वीट हटा लिया गया है। मेरा किसी भी प्रकार से गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था।'

होगा ऐक्शन? ICSSR ने मंगलवार को कहा, 'ICSSR के नोटिस में आया है कि ICSSR फंडेड CSDS में जिम्मेदार पद पर बैठे एक व्यक्ति ने मीडिया में बयान दिए थे, जिन्हें महाराष्ट्र चुनाव के डेटा विश्लेषण का हवाला देते हुए वापस ले लिया गया था। इसके आगे संस्था ने भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से चलाए जा रहे SIR को लेकर पक्षपातपूर्ण मीडिया स्टोरीज प्रकाशित की।'

आगे कहा गया, 'ICSSR भारती संविधान का सम्मान कता है। चुनाव आयोग उच्च संवैधानिक निकाय है, जो दशकों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव करा रहा है।'