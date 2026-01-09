नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार की तैयारी, अमित शाह खुद कर रहे मॉनिटरिंग; फिर जाएंगे छत्तीसगढ़

संक्षेप: अधिकारियों ने कहा कि जनवरी का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुरक्षा बलों की रणनीति है कि जहां कहीं भी नक्सलियों की मौजूदगी के खुफिया इनपुट हैं, उनकी जल्द मैपिंग पूरी हो और उसके आधार पर एक्शन का काम इसी महीने में पूरा हो जाए।

नक्सल प्रभावित इलाकों को पूरी तरह हिंसा मुक्त करने की दिशा में आखिरी चरण की मैपिंग चल रही है। प्रभावित क्षेत्रों में गांव-गांव सघन अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी नक्सली बचे न रह जाएं। हथियारों की मौजूदगी की भी गहन छानबीन की जा रही है। साथ ही जिन इलाको को नक्सल हिंसा से मुक्त किया जा चुका है, वहां आईईडी की भी पड़ताल की जा रही है।

एक आला अधिकारी ने कहा, हम नक्सलमुक्त भारत के एकदम करीब हैं। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, जीरो इंसिडेंट के लिए सभी संदिग्ध इलाकों को चिन्हित करना और वहां नक्सल मौजूदगी, हथियार, आईईडी और अन्य नक्सल ढांचे की मौजूदगी का पता लगाने को लेकर सघन पड़ताल जरूरी है। हर तरह से संतुष्ट होने के बाद बचे इलाकों को नक्सल मुक्त घोषित किया जाएगा।

नक्सलियों का नेटवर्क बिखरता नजर आ रहा सुरक्षाबलों द्वारा हर ओर से कार्रवाई तेज होने पर नक्सली घटनाओं, आईईडी ब्लास्ट और आम नागरिकों की हत्या के मामलों में साफ तौर पर कमी आई है। लगातार सर्च ऑपरेशन, एरिया डॉमिनेशन और खुफिया इनपुट के आधार पर की जा रही कार्रवाई से नक्सलियों का नेटवर्क बिखरता नजर आ रहा है। कई इलाकों में नक्सली या तो गिरफ्तार किए जा रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं।