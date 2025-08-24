थोड़े दिन के लिए है लोकप्रियता, अभी और पढ़ें-लिखें; प्रेमानंद महाराज पर जगद्गुरु रामभद्राचार्य की दो टूक

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं प्रेमानंद जी से कोई द्वेष नहीं रखता हूं, वह मेरे बालक जैसे हैं, लेकिन न तो मैं उन्हें विद्वान कह रहा हूं और न ही चमत्कारी।

प्रेमानंद महाराज जी की लोकप्रियता किसी से छिपी हुई नहीं है। कई सालों से उनके प्रवचन सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और लोग उनकी कही गई बातों से सहमत भी होते हैं। यही वजह है कि बड़े-बड़े स्टार्स प्रेमानंद जी से मिलने के लिए मथुरा-वृंदावन पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज के बारे में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उनकी लोकप्रियता के बारे में कहा है कि वह बस थोड़े दिन के लिए ही होती है। उन्होंने प्रेमानंद महाराज को और पढ़ने-लिखने की सलाह दे डाली।

शुभांकर मिश्रा से एक पॉडकास्ट में बात करते हुए जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं प्रेमानंद से कोई द्वेष नहीं रखता हूं, वह मेरे बालक जैसे हैं, लेकिन न तो मैं उन्हें विद्वान कह रहा हूं और न ही चमत्कारी। चमत्कार उसे कहते हैं, जो शास्त्रीय चर्चा पर सहज हो। लोकप्रियता बस थोड़े दिन के लिए ही है। अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे, लेकिन चमत्कारी कहना अच्छा नहीं है। वह और पढ़ें-लिखें।