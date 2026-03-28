Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मंदिर में प्री वेडिंग फोटोशूट कराना पड़ा भारी, लोगों ने कैमरा तोड़ा; क्या वजह?

Mar 28, 2026 06:14 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share

कर्नाटक के हासन जिले के एक मंदिर में प्री वेडिंग शूट के दौरान हंगामा हो गया। मंदिर में शूट कराने आए कपल और फोटोग्राफर्स के साथ स्थानीय लोगों का विवाद इतना बढ़ा कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस मामले में पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

मंदिर में प्री वेडिंग फोटोशूट कराना पड़ा भारी, लोगों ने कैमरा तोड़ा; क्या वजह?

सोशल मीडिया के समय में शादी के पहले प्री वेडिंग शूट करवाने का फैशन बना हुआ है। शादी के बंधन में बंधने जा रहे लगभग सभी जोड़े अपनी यादों को सहेज कर रखना चाहते हैं। इसके लिए हर कोई एक बेहतर जगह की तलाश में होता है। ऐसे ही बेहतर और खुशनुमा जगह की तलाश करते हुए कर्नाटक का एक जोड़ा राज्य के बेत्ताडा भैरवेश्वरा मंदिर पहुंचा। लेकिन उनके साथ आए फोटोग्राफर्स ने कुछ ऐसा कर दिया कि स्थानीय लोग भड़क गए और उनके साथ मारपीट कर दी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के हासन जिले के सकलेशपुर में स्थित यह मंदिर अपनी हरियाली और प्राकृतिक दृश्यों के लिए मशहूर है। अक्सर लोग यहां पर प्री वेडिंग शूट के लिए आते रहते हैं। ऐसे ही शूट के लिए यह कपल भी वहां पर पहुंचा, लेकिन साथ आए फोटोग्राफर्स ने मंदिर परिसर के अंदर जाने के पहले अपने जूते नहीं उतारे। इसकी वजह से स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। कुछ देर हुई कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और लोगों ने फोटोग्राफर्स की पिटाई कर दी।

मामला इतना बढ़ गया कि इस घटना में एक कैमरा भी क्षतिग्रस्त हो गया। इसी दौरान किसी ने शकलेशपुर थाने में फोन किया। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और हालात को काबू में किया। घायल फोटोग्राफरों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया है। फोटोग्राफर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मुडीगेरे के सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल सातों आरोपी हिरासत में हैं।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

और पढ़ें
India News Karnataka Karnataka News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।