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मेरे साथ काम करना है तो... प्रशांत किशोर का सुनेत्रा पवार को अल्टीमेटम? इस नेता पर भड़के

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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प्रशांत किशोर ने मुंबई में सुनेत्रा पवार संग 6 घंटे चली बैठक में NCP प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के कामकाज पर नाराजगी जताई। पीके ने स्पष्ट कहा- 'भविष्य में साथ काम करना है तो तटकरे पर फैसला लें।'

मुंबई में पीके-सुनेत्रा पवार की गुप्त बैठक, सुनील तटकरे को लेकर प्रशांत किशोर की खुली नाराजगी
मुंबई में पीके-सुनेत्रा पवार की गुप्त बैठक, सुनील तटकरे को लेकर प्रशांत किशोर की खुली नाराजगी

जन सुराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे के काम करने के तरीके पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सुनेत्रा पवार को साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर भविष्य में बतौर चुनावी रणनीतिकार उन्हें पीके के साथ काम करना है, तो प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर कोई ठोस फैसला लेना ही होगा।

6 घंटे चली मैराथन बैठक, चार्टर्ड प्लेन से आए थे पीके

गुरुवार को मुंबई में सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार और जय पवार के साथ प्रशांत किशोर की एक बेहद अहम बैठक हुई। यह मीटिंग करीब 6 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि पार्थ पवार खुद एक चार्टर्ड प्लेन से प्रशांत किशोर को मुंबई लेकर आए थे। इस बैठक में प्रशांत किशोर की टीम के दो सदस्य भी मौजूद थे, जबकि जय पवार इस मीटिंग में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे।

यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अजित पवार के निधन के बाद पार्टी के भीतर कथित तौर पर मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि 'डिजाइन बॉक्स' नाम की कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने के बाद एनसीपी ने पार्टी की सार्वजनिक छवि को फिर से बनाने और आगामी चुनावों की तैयारी के उद्देश्य से प्रशांत किशोर को अपना नया राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है।

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सुनील तटकरे के कामकाज से क्यों नाराज हैं प्रशांत किशोर?

एबीपी मांझा की रिपोर्ट के मुताबिक, मीटिंग के दौरान प्रशांत किशोर ने एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के काम करने के तरीके पर सीधा निशाना साधा। पीके ने बैठक में साफ कहा कि जब तक राज्य का नेतृत्व उनके साथ सहयोग नहीं करेगा, तब तक महाराष्ट्र में उनके लिए काम करना काफी मुश्किल है।

इससे पहले सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार प्रशांत किशोर से तीन बार मुलाकात कर चुके हैं। उन मुलाकातों में पीके ने पार्टी संगठन में कुछ अहम बदलाव करने के सुझाव दिए थे। प्रशांत किशोर ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि पिछली तीन बैठकों में बताई गई बातों पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर ने अपना स्टैंड क्लीयर करते हुए कहा कि बिना बदलावों के काम करना संभव नहीं है।

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अब सुनेत्रा पवार के फैसले पर टिकी हैं निगाहें

प्रशांत किशोर के इस अल्टीमेटम के बाद अब पूरे राजनीतिक गलियारे की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार अब सुनील तटकरे को लेकर क्या कदम उठाती हैं।

सूत्रों के अनुसार, प्रशांत किशोर और सुनेत्रा पवार के बीच चर्चा का मुख्य केंद्र आगामी स्थानीय निकाय चुनाव, पार्टी की चुनावी रणनीति, राज्यव्यापी जनमत सर्वेक्षण और संगठन को मजबूत करने के उपाय रहे। सूत्रों का यह भी दावा है कि पार्टी का हालिया स्थापना दिवस कार्यक्रम भी प्रशांत किशोर के रणनीतिक मार्गदर्शन में ही आयोजित किया गया था।

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बिहार के उपचुनाव में पीके ने किया था बड़ा उलटफेर

गौरतलब है कि हाल ही में प्रशांत किशोर ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हराकर सबको चौंका दिया था। इसी बड़ी राजनीतिक हलचल के बाद वह गुरुवार को मुंबई में सुनेत्रा पवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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