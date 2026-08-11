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10000 युवाओं को नौकरी दिलाएंगे PK, कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को WFH या छुट्टी; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने 10 हजार बेरोजगार युवाओं को तुरंत निजी नौकरियां दिलाने का ऐलान किया है और सीवी-बायोडाटा मांगे हैं। वहीं, जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों पर लक्षित हमलों की धमकी के बाद प्रशासन ने सैकड़ों कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम या छुट्टी पर जाने के निर्देश दिए हैं।

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Top News Today: बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखते हुए जन सुराज पार्टी के सूत्रधार और बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के 10 हजार बेरोजगार युवाओं को तुरंत निजी नौकरियां दिलाने का ऐलान किया है। उन्होंने परिवारों से पढ़े-लिखे युवाओं के सीवी और बायोडाटा मांगे हैं और कहा है कि उपचुनाव में नौकरी का वादा न होने के बावजूद यह उनका पहला काम होगा। वहीं दूसरी तरफ जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति एक बार फिर संवेदनशील हो गई है। घाटी में कार्यरत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों पर लक्षित हत्याओं की धमकी मिलने के बाद प्रशासन ने एहतियातन सैकड़ों कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने या छुट्टी पर जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें…

प्रशांत किशोर का बांकीपुर में ऐलान, दिलवाएंगे 10 हजार युवाओं को नौकरी

जन सुराज पार्टी के सूत्रधार और बांकीपुर के नए विधायक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के 10 हजार बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का ऐलान किया है। उन्होंने क्षेत्र के परिवारों से अपने पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं के सीवी और बायोडाटा जमा करने की अपील की है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उपचुनाव में उन्होंने नौकरी का वादा नहीं किया था, फिर भी यह उनका पहला काम होगा। वे अपने संपर्कों के जरिए इन युवाओं को निजी कंपनियों के दफ्तरों और फैक्टरियों में नौकरी दिलवाएंगे। हाल ही में बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को हराकर जीत हासिल करने वाले प्रशांत किशोर ने 11 अगस्त मंगलवार से वार्ड-वार्ड जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर...

कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम या छुट्टी का आदेश

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की नाजुक स्थिति के बीच घाटी में कार्यरत कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को घर से काम करने या छुट्टी पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कथित मुखौटा संगठन 'यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल' की धमकी के बाद यह एहतियाती कदम उठाया गया है। 7 अगस्त 2026 को जारी कथित धमकी भरे संदेश में कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों के नाम और टेलीफोन नंबर बताए गए हैं। दरअसल, आतंकियों ने अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने की धमकी दी है, जिसके बाद प्रशासन ने सैकड़ों कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम या छुट्टी पर जाने का आदेश जारी किया है। पढ़ें पूरी खबर...

सीरिया की अदालत ने बशर अल-असद को मौत की सजा सुनाई

सीरिया की राजधानी दमिश्क की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद को पूर्व नियोजित हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने दारा प्रांत में राजनीतिक सुरक्षा विभाग के पूर्व प्रमुख आतिफ नजीब को भी फांसी की सजा सुनाई। यह फैसला असद शासन के दौरान विपक्षी कार्यकर्ताओं, प्रदर्शनकारियों और आम नागरिकों पर हुए अत्याचारों से जुड़े मामलों में आया है। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों ने जानबूझकर और सुनियोजित तरीके से हत्याएं करवाईं तथा यातनाएं दीं। पढ़ें पूरी खबर...

'कुर्सी खाली करो, जनता आती है'

संगीतकार और गायक विशाल ददलानी ने झारखंड और दिल्ली में छात्रों के खिलाफ कथित हिंसा पर सोशल मीडिया के जरिए कड़ा विरोध जताया है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को आड़े हाथों लिया। विशाल ददलानी ने कहा कि छात्र जायज बात कर रहे हैं तो सरकारें नाजायज बात कर रही हैं। दिल्ली में जो हुआ उसके जिम्मेदार गृह मंत्री हैं और झारखंड में जो हो रहा है उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। मैं दोनों को प्यार और इज्जत से कहना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति का असरदार नारा है- कुर्सी खाली करो, जनता आती है। पढ़ें पूरी खबर...

यशस्वी जायसवाल का अनोखा रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे यशस्वी जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में 29 मैच खेलकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। वे इन 29 टेस्ट मैचों में 29 अलग-अलग वेन्यू पर उतर चुके हैं और 30वें मैच की तैयारी में हैं। 29 मैचों की 54 पारियों में उन्होंने 2535 रन बनाए हैं। औसत 48.75 है। इसमें 13 अर्धशतक और 7 शतक शामिल हैं। सर्वोच्च स्कोर 214 है। उन्होंने दो दोहरे शतक भी लगाए हैं। स्ट्राइक रेट 66.11 है। कुल 317 चौके और 45 छक्के लगाए हैं। छह बार शून्य पर आउट हुए हैं। गेंदबाजी में तीन ओवर फेंककर 18 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं लिया। पढ़ें पूरी खबर...

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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