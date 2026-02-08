बिहार यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर, 75 साल की उम्र पर मोहन भागवत का बड़ा बयान; टॉप-5
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीन उल इस्लाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बीच होने वाली वर्चुअल बैठक से पहले लाहौर पहुंच गए हैं। वहीं, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र के दौरान दिलचस्प और असामान्य नजारा देखने को मिला। पढ़ें पूरी खबर…
Top News Today: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीन उल इस्लाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बीच होने वाली वर्चुअल बैठक से पहले लाहौर पहुंच गए हैं। वहीं, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र के दौरान दिलचस्प और असामान्य नजारा देखने को मिला। बीजेपी एमएलए देवयानी राणा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किए गए बजट की कड़ी आलोचना की। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने भाजपा विधायक के भाषण की खूब तारीफ की। वहीं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि यदि संघ उन्हें पद से हटने के लिए कहेगा तो वह तुरंत इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन ने ही उनसे उनकी उम्र (75 वर्ष) के बावजूद काम जारी रखने के लिए कहा है। पढ़ें पूरी खबर..
भाजपा विधायक देवयानी राणा ने उमर अब्दुल्ला के बजट की आलोचना की
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। बजट सत्र के दौरान भाजपा की विधायक देवयानी राणा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किए गए बजट की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आपदा प्रबंधन, शिक्षा आदि क्षेत्रों में बजट कटौती पर सवाल उठाए। पहली बार विधायक बनीं देवयानी के भाषण के दौरान स्पीकर अब्दुल रहीम राठेर ने सदन से उनका हौसला बढ़ाने को कहा, जिस पर सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने मेजें थपथपाईं। भाषण समाप्त होने पर भी उन्होंने इसी तरह तालियाँ बजाईं, जो सदन में एक दुर्लभ और दिलचस्प माहौल बना गया। पढ़ें पूरी खबर...
लाहौर पहुंचे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के अध्यक्ष अमीन उल इस्लाम लाहौर पहुंच गए हैं। वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और आईसीसी के बीच होने वाली वर्चुअल बैठक से पहले वहां गए हैं। यह बैठक टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रस्तावित मैच बहिष्कार के गतिरोध को सुलझाने के लिए हो रही है। अमीन उल इस्लाम ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से मुलाकात की और उम्मीद है कि वे वर्चुअल चर्चा में शामिल होंगे, ताकि पाकिस्तान को 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए राजी किया जा सके। पढ़ें पूरी खबर...
संघ कहेगा तो इस्तीफा दे दूंगा; 75 साल की उम्र पर मोहन भागवत
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि अगर संघ उन्हें पद छोड़ने के लिए कहेगा, तो वे तुरंत इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने आरएसएस शताब्दी समारोह के एक कार्यक्रम में कहा कि संघ प्रमुख का पद चुनाव से नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और मंडल प्रमुखों द्वारा नियुक्ति से मिलता है। आमतौर पर 75 साल की उम्र के बाद बिना किसी पद के काम करना चाहिए, लेकिन संघ ने ही उन्हें उम्र के बावजूद काम जारी रखने को कहा है। बता दें कि सितंबर 2025 में भागवत 75 वर्ष के हो चुके हैं। पढ़ें पूरी खबर...
बिहार यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर
जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर राजनीतिक रूप से फिर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने रविवार को पश्चिम चंपारण के बगहा से 'बिहार नवनिर्माण यात्रा' शुरू की। इस यात्रा में वे राज्य के हर जिले में जाएंगे और पार्टी का संगठन मजबूत करेंगे। पीके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद दिलाया कि उन्होंने महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 2-2 लाख रुपये देने का वादा किया था, जिसे पूरा किया जाना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...
विधायक के खिलाफ FIR के लिए थाने का घेराव
लखनऊ में नगर निगम की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे के मामले में गाजीपुर जिले के एक विधायक के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग पर हंगामा मचा है। समाजवादी पार्टी की पार्षद ममता रावत के नेतृत्व में रविवार को सैकड़ों समर्थकों ने बीबीडी थाने का घेराव किया और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक (बेदी राम) और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की तथा निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। पार्षद ममता रावत विधायक की ओर से कथित अभद्र टिप्पणी से नाराज थीं और उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पढ़ें पूरी खबर...
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें