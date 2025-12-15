Hindustan Hindi News
प्रियंका गांधी से मिले प्रशांत किशोर, 3 साल बाद PK लेंगे यू-टर्न? कांग्रेस में वापसी या पक रही नई खिचड़ी

संक्षेप:

2021 में नीतीश कुमार की पार्टी JDU छोड़ने के बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ गए थे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2022 में कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए एक ब्लू प्रिंट भी तैयार किया था लेकिन अंतत: बात नहीं बन सकी थी।

Dec 15, 2025 06:11 pm IST
बिहार विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के एक महीने बाद जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि उन्होंने हाल ही में कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है। हालांकि दोनों पार्टियों के सूत्रों ने इस मुलाकात के महत्व को कम करके आंका है। प्रियंका गांधी ने भी संसद परिसर में इस मुलाकात पर पूछे गए सवाल का यह कहकर जवाब दिया कि ये भी कोई न्यूज है क्या? बहरहाल, इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। NDTV ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि पिछले सप्ताह दोनों की मुलाकात 10 जनपथ स्थित सोनिया गांधी के आवास पर हुई है। दोनों के बीच करीब घंटे भर तक बातचीत हुई है।

दोनों नेताओं की मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि प्रशांत किशोर के कांग्रेस से पुराने रिश्ते रहे हैं। 2021 में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) छोड़ने के बाद प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ गए थे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2022 में कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए एक ब्लू प्रिंट भी तैयार किया था लेकिन पार्टी के अंदर पद और अधिकार को लेकर रिशेत के डोर ऐसे टूटे कि दोनों एक-दूसरे से दूर हो गए।

पीके ने कड़वाहट के साथ रिश्ते खत्म किए थे

उस समय, कांग्रेस से पीके ने कड़वाहट के साथ रिश्ते खत्म किए थे। तब से, वह कांग्रेस के आलोचक बने रहे। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने तर्क दिया था कि मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन और राहुल गांधी का वोट चोरी अभियान राज्य में चुनावी मुद्दा नहीं है। हालांकि, चुनाव को त्रिकोणात्मक बनाने का दावा करने वाली प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार चुनाव में औंधे मुंह गिरी। उनकी पार्टी जन सुराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। उसके कुल 238 उम्मीदवारों में से 236 (यानी 99.16%) की जमानत जब्त हो गई।

नई सियासी खिचड़ी पक रही

दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा है। कांग्रेस ने 243 में से 61 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन उसे सिर्फ छह सीटों पर ही जीत मिल सकी, जबकि 2020 में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती थीं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बदले राजनीतिक हालात के बाद पीके फिर से कांग्रेस के करीब होना चाहते हैं। हालांकि, इस मुलाकात की पुष्टि न तो कांग्रेस और न ही पीके की पार्टी की तरफ से हुई है लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि दोनों के बीच मुलाकात हुई है और नई सियासी खिचड़ी पक रही है। वह खिचड़ी क्या है, इसका फिलहाल सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है।

