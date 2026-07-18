फिर टूटी प्रशांत किशोर की जन सुराज, थलपति विजय की पार्टी में भी बिखराव; टॉप-5 न्यूज

बांकीपुर उप चुनाव के पहले जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर को एक और झटका लगा है। पार्टी के तीन बड़े नेताओं ने एक साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे कुछ दिनों पहले ही कुछ अन्य नेताओं ने भी जन सुराज का साथ छोड़ दिया था।

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की अपनी पार्टी जन सुराज लगातार झटकों का शिकार हो रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के पहले पार्टी के तीन नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इससे पहले भी कई अन्य नेता प्रशांत किशोर का साथ छोड़कर भाजपा के साथ जा चुके हैं। दूसरी तरफ सत्ता हाथ में आने के बाद थलपति विजय की पार्टी में भी बिखराव हो रहा है। पार्टी नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली महिला पदाधिकारी TVK ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

देश-दुनिया की पांच बड़ी खबरें पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान के साथ… प्रशांत किशोर की जन सुराज में टूट चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बांकी पुर विधानसभा उप चुनाव के पहले एक के बाद एक कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। केसी सिन्हा समेत अन्य नेताओं के पाला बदलने के बाद शनिवार को तीन और नेताओं ने भाजपा के रथ पर सवार होना सही समझा। प्रशांत का साथ छोड़ने वाले नेताओं में रूबी गुप्ता, रूबी सिंह और अविनाश प्रताप रूडी का नाम शामिल है। पढ़ें पूरी खबर...

थलपति विजय की पार्टी में बिखराव तमिलनाडु में ऐतिहासिक जनादेश के साथ सत्ता में आई थलपति विजय की पार्टी में उथल-पुथल मची हुई है। महिला पदाधिकारी द्वारा पार्टी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद शुक्रवार को विजय की पार्टी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी के नेताओं ने महिला पदाधिकारी के ऊपर विपक्ष के साथ मिले होने और टीवीके की छवि को खराब करने का आरोप लगाया। पार्टी की तरफ से कहा गया कि महिला नेता की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी गई है और अन्य नेताओं को भी उससे संपर्क न करने के लिए कहा गया है। पढ़ें पूरी खबर…

सोनम वांगचुक को अन्ना हजारे का समर्थन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को समाजसेवी अन्ना हजारे का समर्थन मिला है। मीडिया से बात करते हुए अन्ना ने कहा कि सरकार को सोनम वांगचुक के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए और उन्हें बातचीत करनी चाहिए। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन का आज 21वां दिन है। सरकार उन्हें उठाकर अस्पताल ले गई है। हालांकि, ऐसा कहा जा रहा है कि अस्पताल में भी वांगचुक ने अपने अनशन को जारी रखा है। पढ़ें पूरी खबर...

POK में आंदोलन को लेकर यूएन में पाकिस्तान की खिंचाई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जारी आंदोलन और पाकिस्तानी सेना की बर्बरता पर दुनिया की नजर पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र ने शनिवार को आंदोलन को बर्बरता के साथ कुचलने के लिए पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टुर्क ने पीओके में फैली अशांति पर चिंता जताई है। इतना ही नहीं टुर्क ने कहा कि इस आंदोलन में अभी तक जितनी भी मौतें हुई हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो सके। पढ़ें पूरी खबर...