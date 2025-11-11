Bihar Exit Polls: प्रशांत किशोर का बिहार चुनाव में बुरा हाल, सच होगी फर्श पर रहने वाली बात

संक्षेप: बात पीके के जनसुराज की करें तो उसे महज 5 सीटें ही मिल सकती हैं। इसी तरह पी-मार्क एजेंसी के सर्वे में जनसुराज को सिर्फ 1 से 4 तक ही सीटें मिलने की बात है। Peoples Pulse के सर्वे में जनसुराज के शून्य से 5 सीटों तक ठहरने का अनुमान लगाया है। फिलहाल नतीजों का इंतजार है।

जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में जोर-शोर से प्रचार किया था। बीते तीन सालों से बिहार में ही मेहनत कर रहे प्रशांत किशोर विधानसभा चुनाव में फेल होते दिख रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में उन्हें जीरो दिया गया है या फिर हद से हद 5 सीटें ही जीतने का अनुमान है। Matrize के सर्वे में एनडीए को 147-167 सीटें मिलने की बात है तो वहीं महागठबंधन 70-90 सीटें पा सकता है। अब बात पीके के जनसुराज की करें तो उसे महज 5 सीटें ही मिल सकती हैं। इसी तरह पी-मार्क एजेंसी के सर्वे में जनसुराज को सिर्फ 1 से 4 तक ही सीटें मिलने की बात है। Peoples Pulse के सर्वे में जनसुराज के शून्य से 5 सीटों तक ठहरने का अनुमान लगाया है।

एग्जिट पोल्स के नतीजों में प्रशांत किशोर हर जगह मात खाते दिख रहे हैं। दैनिक भास्कर ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी है। इसके अलावा पीपल्स इनसाइट के मुताबिक वे हद से हद दो सीटें पा सकते हैं। यदि ये एग्जिट पोल्स सही रहे तो प्रशांत किशोर को चुनावी राजनीति के शुरुआती सालों में ही यह करारा झटका लगेगा। हालांकि वह चुनाव प्रचार के दौरान ही कह चुके हैं कि या तो हम अर्श पर होंगे या फिर फर्श पर रहेंगे। यानी उनका मानना था कि या तो जनसुराज काफी ज्यादा सीटें जीतेगी या फिर दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं होगा। अब सर्वे में दूसरी बात सही साबित होती दिख रही है।

तीन साल से बिहार की खाक छान रहे हैं पीके बता दें कि 2022 के 2 अक्तूबर को प्रशांत किशोर ने जनसुराज की शुरुआत की थी। तब से अब तक तीन साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कोसी और गंगा में काफी पानी बह चुका है, लेकिन प्रशांत किशोर की सियासी नाव ज्यादा आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। ऐसे आंकड़े उनकी सियासी पारी के लिए एक सबक होंगे। अब तक वह एक सफल चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पहचान रखते रहे हैं। लेकिन खुद पार्टी बनाकर चुनाव में उतरना एक अलग अनुभव रहा है। रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा जैसे मसलों पर उन्होंने आक्रामक प्रचार किया था।