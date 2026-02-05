वोटिंग से पहले वोटर्स को भेजे 10-10 हजार, रद्द हो बिहार चुनाव; SC पहुंची जन सुराज, क्या बोले CJI?
जनसुराज की याचिका में एक और मुख्य चुनौती इस बात से संबंधित है कि इस योजना को कैसे फंड किया गया था। पार्टी का दावा है कि यह योजना बिना किसी कानूनी मंजूरी के कैबिनेट के फैसले से मंजूर किया गया था।
पिछले साल यानी 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में एक भी सीट न जीत पाने वाली प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन सुराज पार्टी अब सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार सरकार ने एक राज्य कल्याण योजना (मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना) का दुरुपयोग कर चुनावी लाभ लेने की कोशिश की, जिससे निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। याचिका में जन सुराज का कहना है कि सरकार ने आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने के बावजूद न सिर्फ 25-35 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए, बल्कि नए लाभार्थियों को भी इस योजना में जोड़ा जो गैरकानूनी है।
जन सुराज ने 2025 के चुनावों में 243 विधानसभा सीटों में से 242 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीतने में नाकाम रही थी। पार्टी की याचिका में चुनाव आयोग (ECI) और बिहार सरकार दोनों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्य कांत ने इस याचिका को अपनी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए शुक्रवार, 6 फरवरी को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
विवाद की जड़: ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’
याचिका में बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर सवाल उठाए गए हैं, जिसे बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लागू किया गया था। इस योजना के तहत राज्य की नीतीश सरकार ने हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने में मदद करने के लिए सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफर करने का फैसला किया था। साथ ही मूल्यांकन के बाद और 2 लाख रुपये देने का और वादा किया था ताकि महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर सकें।
JEEVIKA से जुड़ी शर्त
इस योजना का लाभ JEEVIKA (महिला स्वयं सहायता समूह नेटवर्क) से जुड़ी महिलाओं को दिया जाना था। सरकार ने यह भी घोषणा की कि जो महिलाएं JEEVIKA से नहीं जुड़ी हैं, वे भी नामांकन कर लाभ ले सकती हैं। जन सुराज पार्टी का दावा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) लागू होने से पहले लगभग 1 करोड़ महिलाएं JEEVIKA से जुड़ी थीं लेकिन बाद में 1.56 करोड़ महिलाओं को भुगतान किया गया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी का कहना है कि इसका मतलब है कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद भी नए लाभार्थी जोड़े गए और उन्हें पैसे दिए गए, जो MCC का सीधा उल्लंघन है। याचिका में इसे भ्रष्ट चुनावी आचरण (corrupt practice) बताया गया है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित करना था।
चुनाव आयोग पर भी सवाल
वकील आदित्य सिंह के माध्यम से दायर की गई याचिका में जन सुराज ने आरोप लगाया है कि जिन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला, उन्हें ही मतदान के दिन पोलिंग बूथों पर तैनात किया गया था। पार्टी का कहना है कि यह तैनाती न तो तर्कसंगत थी और न ही निष्पक्ष और इससे चुनावी तटस्थता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा याचिका में योजना की वित्तीय प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई है। पार्टी का दावा है कि योजना को केवल कैबिनेट निर्णय से मंजूरी दी गई थी, विधानसभा की स्वीकृति नहीं ली गई थी। पार्टी का दावा है कि इस योजना के लिए पैसे राज्य के आकस्मिक कोष (Contingency Fund) से निकाले गए, जो अनुच्छेद 267 का उल्लंघन हो सकता है। जन सुराज का कहना है कि यह योजना नियमित बजट प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी।
EC के नियमों का भी हवाला
याचिका में चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का भी उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार चुनाव घोषित होने के बाद नई योजनाओं की घोषणा, योजनाओं का विस्तार, नकद लाभ का वितरण या ऐसी कोई स्कीम जो वोटरों को प्रभावित कर सकता हो, निषिद्ध है। पार्टी का आरोप है कि बिहार सरकार ने इन नियमों की अनदेखी की और चुनाव आयोग ने भी समय रहते उसमनें हस्तक्षेप नहीं किया जो संविधान और चुनाव कानून का उल्लंघन है। जन सुराज पार्टी ने तर्क दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया से Representation of the People Act, 1951 और संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 324 का उल्लंघन हुआ है। पार्टी ने यह भी कहा कि सरकारी वेबसाइटों पर आधिकारिक डेटा उपलब्ध न होने के कारण उसे अखबारों की रिपोर्टों पर निर्भर रहना पड़ा। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संविधान की मूल संरचना है और कल्याणकारी योजनाओं को चुनावी हथियार नहीं बनाया जा सकता। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।