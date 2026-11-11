मनमोहन सिंह को हटाकर PM बनना चाहते थे प्रणब मुखर्जी; सोनिया का दावा, बोलीं- मैं तो चौंक गई थी

आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे। 2020 में उनका निधन हो गया। उनके राष्ट्रपति भवन में रहने के दौरान ही UPA सत्ता से बाहर हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी।

देश के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रणब मुखर्जी ने 2010 में नेतृत्व परिवर्तन की बात कहते हुए प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई थी। उस दौर में सोनिया गांधी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) की चेयरमैन हुआ करती थीं। उन्होंने अपनी नई किताब में इस बाता का दावा किया है कि जब प्रणब मुखर्जी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद से हटाकर उन्हें देश की बागडोर थमाने की अपनी महत्वाकांक्षा से अवगत कराया तो वह चौंक गईं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने हार्परकॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित अपनी किताब बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव में इस बातचीत का जिक्र किया है।

सोनिया गांधी ने लिखा है कि उस समय वित्त मंत्री पी चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी के बीच आपसी मतभेद थे। उन्होंने लिखा, "2010 में एक अपनी अपनी निराशा जाहिर करने के बाद प्रणब मुखर्जी ने यह कहकर मुझे चौंका दिया कि अब शीर्ष स्तर पर बदलाव का समय आ गया है। मुझे यह एहसास हुआ कि वह देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जो कि उनकी पुरानी इच्छा थी।"

सोनिया गांधी ने आगे लिखा, "मैंने बड़ी ही सहजता से बातचीत का विषय बदल दिया। भले ही वे निराश हुए हों, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वे मेरे से नाराज हैं। 2012 में हमारी पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए UPA का उम्मीदवार बनाया। मैं अक्सर उनसे मिलने जाती थी। वे हमेशा से ही एक विद्वान और ज्ञानी राजनेता थे।"

आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे। 2020 में उनका निधन हो गया। उनके राष्ट्रपति भवन में रहने के दौरान ही UPA सत्ता से बाहर हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनी। राष्ट्रपति मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच भी काफी अच्छे संबंध थे। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें पिता तुल्य और अपना मार्गदर्शक मानते थे।

PM से फाइलें मंगवाती थीं सोनिया? सोनिया गांधी ने उन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया कि वह प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से फाइलें मंगवाती थीं। उन्होंने लिखा, "इन वर्षों में मुझ पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया कि मैं सरकारी कामकाज में दखल दे रही थी। ऐसा करना सरकार से बाहर के किसी भी व्यक्ति के लिए अनुचित है। प्रधानमंत्री और मेरे बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा था। मनमोहन सिंह सरकार चलाते थे और मैं पार्टी का कामकाज देखती थी। दोनों के बीच तालमेल बिठाने के लिए एक कोर ग्रुप प्रधानमंत्री के साथ हर हफ्ते बैठक करता था। इस ग्रुप में प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह, एके एंटनी और अहमद पटेल शामिल थे।"

क्या बोलीं प्रणब मुखर्जी की बेटी? अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रणब मुखर्जी की बेटी और कांग्रेस की पूर्व नेता शर्मिष्ठा ने पूछा कि क्या महत्वाकांक्षी होना कोई अपराध है? उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? क्या महत्वाकांक्षी होना कोई अपराध है? उनके पास राजनीति और सरकार का दशकों लंबा अनुभव था। वह शानदार दिमाग के धनी थे। एक बार जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्होंने बहुत बेबाकी से जवाब दिया था कि हर काबिल राजनेता के मन में ऐसी महत्वाकांक्षा होती है।"