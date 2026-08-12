'4 साल से उस पते पर नहीं रह रहे थे प्रकाश राज', 'वोटर शिफ्ट' दावे पर EC का जवाब

16 जुलाई को जब मतदाता सूची का डेटा फ्रीज किया गया, तब प्रकाश राज का नाम शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र के पार्ट नंबर 1, सीरियल नंबर 970 पर दर्ज था।

प्रकाश राज ने SIR के दौरान अपना नाम 'वोटर शिफ्ट' लिस्ट में डाले जाने पर एक वीडियो बना कर अपनी आपत्ति जताई थी।

कर्नाटक में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इनटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान अपना नाम 'एबसेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लिकेट और अन्य' (ASDDO) लिस्ट में शामिल किए जाने पर अभिनेता प्रकाश राज ने सवाल उठाए थे। इसके कुछ ही घंटों बाद चुनाव आयोग की ओर से बेंगलुरु सेंट्रल सिटी कॉर्पोरेशन के चुनाव अधिकारी ने इस पर स्थिति साफ की है।

अपर जिला निर्वाचन अधिकारी (सेंट्रल) और कॉर्पोरेशन के कमिश्नर जगदीश जी ने मंगलवार को बयान जारी कर बताया कि अभिनेता का नाम शांतिनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज था, लेकिन बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) की तरफ से की गई घर-घर जांच में पाया गया कि वे उस पते पर पिछले 4 सालों से नहीं रह रहे थे।

चुनाव आयोग का क्या कहना है? 16 जुलाई को जब मतदाता सूची का डेटा फ्रीज किया गया, तब प्रकाश राज का नाम शांतिनगर विधानसभा क्षेत्र के पार्ट नंबर 1, सीरियल नंबर 970 पर दर्ज था।

बीएलओ ने जब गार्डन अपार्टमेंट में रजिस्टर्ड पते (मकान नंबर 266) पर जांच की, तो पड़ोसियों और प्रॉपर्टी मैनेजर से पता चला कि प्रकाश राज चार साल पहले ही वहां से शिफ्ट हो चुके हैं और अब उस फ्लैट में दूसरे किराएदार रह रहे हैं। फ्लैट मालिक ने भी फोन पर इसकी पुष्टि की।

गवाहों के बयानों के आधार पर स्पॉट इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार की गई और नियमों के तहत उनका स्टेटस 'शिफ्टेड' मार्क किया गया।

आयुक्त जगदीश जी ने बताया कि उन्होंने खुद प्रकाश राज से फोन पर बात की, जिसमें अभिनेता ने स्वीकार किया कि वे उस पुराने पते पर नहीं रह रहे हैं, हालांकि वे शांतिनगर क्षेत्र में ही दूसरे पते पर शिफ्ट हुए हैं।

अधिकारी ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप असत्य हैं और अभिनेता फॉर्म 6 भरकर अपने नए पते पर नए मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।

प्रकाश राज ने क्या आरोप लगाए? इससे पहले, एक वीडियो जारी करते हुए प्रकाश राज ने कहा था कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की ओर से राज्य के जिन 65 लाख मतदाताओं को 'स्थायी रूप से शिफ्ट' की श्रेणी में डाला गया है, उनमें उनका नाम भी शामिल है।