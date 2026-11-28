'जनता के साथ धोखा, परिसीमन को समर्थन पर दोबारा विचार कीजिए', स्टालिन पर बरसे प्रकाश राज
प्रकाश राज ने एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए स्टालिन को इस बिल के समर्थन पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने बीजेपी के समर्थन वाले इस प्रस्ताव को बेहद खतरनाक बताया।
एक्टर प्रकाश राज ने डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से परिसीमन बिल को समर्थन देने के फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है। उन्होंने DMK के इस रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह फैसला पार्टी के संघवाद की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों के खिलाफ है। प्रकाश राज ने एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए स्टालिन को इस बिल के समर्थन पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने बीजेपी के समर्थन वाले इस प्रस्ताव को बेहद खतरनाक बताया और पूछा कि जिस पार्टी ने पहले परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंताएं जताई थीं, वह अब इसका समर्थन करने के लिए कैसे तैयार हो गई। उन्होंने डीएमके के फैसले को स्वार्थ से प्रेरित बताते हुए आरोप लगाया कि इससे जनता के साथ धोखा हो रहा है।
प्रकाश राज की यह अपील ऐसे समय आई है, जब DMK ने संसद के सोमवार को होने वाले सत्र से पहले परिसीमन बिल के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया है। पार्टी के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। प्रकाश राज ने सीधे स्टालिन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। उनका सवाल था कि संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए लंबे समय से आवाज उठाने वाली डीएमके आखिर इस बिल के समर्थन में क्यों खड़ी हो रही है। यह फैसला पार्टी के पुराने रुख से मेल नहीं खाता। प्रकाश राज ने डीएमके नेतृत्व से अपील की कि वह इस मुद्दे पर अपने पहले के रुख को ध्यान में रखे और जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला न करे, जिससे लोगों के हित प्रभावित हों।
परिसीमन के समर्थन पर स्टालिन का तर्क
वहीं, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने बिल का समर्थन करने के पीछे पार्टी की 2 प्रमुख मांगों का हवाला दिया है। स्टालिन के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इन दोनों मांगों को लिखित रूप में स्वीकार किया है। पहली मांग यह है कि लोकसभा की सीटों में बढ़ोतरी होने के बावजूद तमिलनाडु की कुल सीटों में हिस्सेदारी 7.18 प्रतिशत बनी रहनी चाहिए। दूसरी मांग है कि राज्यों के बीच लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौजूदा संतुलन अगले 25 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाए। DMK का मानना है कि इन शर्तों को लिखित रूप में शामिल किए जाने के बाद ही उसने संशोधित बिल को समर्थन देने का फैसला किया है। पार्टी के लिए तमिलनाडु की राजनीतिक हिस्सेदारी और राज्यों के प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात इस पूरे विवाद का अहम मुद्दा है।
नए परिसीमन बिल में क्या है?
केंद्र सरकार के संशोधित प्रस्ताव के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में एक समान 50 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की योजना है। इसका मकसद महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना है। प्रस्ताव के अनुसार, लोकसभा की निर्वाचित सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़कर करीब 815 हो जाएगी। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रावधान है, जबकि उनके बीच मौजूदा हिस्सेदारी को मोटे तौर पर बरकरार रखने की बात कही गई है। इसके साथ ही सीटों के नए बंटवारे और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को 2051 तक लागू रखने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस बदलाव से महिला आरक्षण को लागू करने में मदद मिलेगी।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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