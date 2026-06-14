'ब्रिटिश जनता पार्टी को ना कहिए', CJP के विरोध प्रदर्शन में प्रकाश राज हुए शामिल
कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया मंचों के जरिए समर्थन जुटा रही है और इससे पहले नई दिल्ली में भी इसी तरह का प्रदर्शन कर चुकी है। सीजेपी ने कहा कि नीट प्रश्नपत्र के लीक होने की घटना केंद्र सरकार की विफलता को दर्शाती है।
नीट परीक्षा में अनियमितताओं के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में युवाओं ने रविवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया। मूसलाधार बारिश के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नीत केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह आंदोलन नीट घोटाले के विरोध में आयोजित किया गया है और शिक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
अभिनेता प्रकाश राज, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भीड़ को संबोधित किया। प्रकाश राज ने कहा, 'इस देश की युवा पीढ़ी ने लड़ने का फैसला कर लिया है। इस देश की युवा पीढ़ी चाचाओं और बुआओं से कह रही है कि आप रिटायरमेंट उम्र के बाद इस देश पर राज कर रहे हैं। अब जाओ। हम युवा अपनी भविष्य के लिए लड़ रहे हैं।' छात्रों और कार्यकर्ताओं ने पोस्टर्स लेकर प्रदर्शन किया। कुछ पोस्टर्स पर ‘ब्रिटिश जनता पार्टी को ना कहिए’ लिखा था, जो केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर तंज था।
सीजेपी की क्या है मांग
कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया मंचों के जरिए समर्थन जुटा रही है और इससे पहले नई दिल्ली में भी इसी तरह का प्रदर्शन कर चुकी है। सीजेपी ने कहा कि नीट प्रश्नपत्र के लीक होने की घटना केंद्र सरकार की विफलता को दर्शाती है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि भविष्य में नीट परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता के दोहराव को रोकने के लिए नए सुरक्षा उपाय और नियम लागू किए जाएं।
रुक-रुक कर हो रही बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी स्थल पर डटे रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी। आयोजकों ने कहा कि बेंगलुरु का यह प्रदर्शन देश के प्रमुख शहरों में चलाए जा रहे विरोध कार्यक्रमों की शृंखला का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में इसी तरह के प्रदर्शन के बाद यह अभियान आगे बढ़ाया गया है। आयोजकों ने दावा किया कि नीट परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें