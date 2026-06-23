प्रकाश राज पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, गैर-जमानती वारंट जारी; आखिर क्या है मामला

साल 2019 में अधिवक्ता दिलीप कुमार ने बेंगलुरु के हलसूर गेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रकाश राज का नाम एक साथ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मतदाता सूचियों में दर्ज था।

जाने-माने अभिनेता प्रकाश राज एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं। बेंगलुरु की अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 48वीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि प्रकाश राज कथित तौर पर मामले में बार-बार जारी किए गए न्यायिक समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने माना कि अभिनेता ने कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया और सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का फैसला लिया गया।

यह मामला कथित रूप से कई राज्यों में मतदाता पहचान पत्र रखने के आरोपों से जुड़ा है। साल 2019 में अधिवक्ता दिलीप कुमार ने बेंगलुरु के हलसूर गेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रकाश राज का नाम एक साथ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मतदाता सूचियों में दर्ज था। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार कोई भी नागरिक केवल एक ही स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत रह सकता है। इसी आरोप को लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही है और अदालत में अनुपस्थिति के कारण अभिनेता के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।

वोटर आईडी मामले पर क्या बोले प्रकाश राज प्रकाश राज पहले भी इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना रहा है कि वे केवल तमिलनाडु में मतदान करते हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, अब उनके वकील हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कानूनी टीम वारंट पर रोक लगाने या तत्काल जमानत हासिल करने के लिए याचिका दायर करने की तैयारी में है। इस मामले ने एक बार फिर अभिनेता को सुर्खियों में ला दिया है और उनके चुनावी पंजीकरण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।