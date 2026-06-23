प्रकाश राज पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, गैर-जमानती वारंट जारी; आखिर क्या है मामला
साल 2019 में अधिवक्ता दिलीप कुमार ने बेंगलुरु के हलसूर गेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रकाश राज का नाम एक साथ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मतदाता सूचियों में दर्ज था।
जाने-माने अभिनेता प्रकाश राज एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं। बेंगलुरु की अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 48वीं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि प्रकाश राज कथित तौर पर मामले में बार-बार जारी किए गए न्यायिक समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने माना कि अभिनेता ने कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया और सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का फैसला लिया गया।
यह मामला कथित रूप से कई राज्यों में मतदाता पहचान पत्र रखने के आरोपों से जुड़ा है। साल 2019 में अधिवक्ता दिलीप कुमार ने बेंगलुरु के हलसूर गेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रकाश राज का नाम एक साथ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की मतदाता सूचियों में दर्ज था। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार कोई भी नागरिक केवल एक ही स्थान पर मतदाता के रूप में पंजीकृत रह सकता है। इसी आरोप को लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही है और अदालत में अनुपस्थिति के कारण अभिनेता के खिलाफ वारंट जारी किया गया है।
वोटर आईडी मामले पर क्या बोले प्रकाश राज
प्रकाश राज पहले भी इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। उनका कहना रहा है कि वे केवल तमिलनाडु में मतदान करते हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं हैं। रिपोर्टों के मुताबिक, अब उनके वकील हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कानूनी टीम वारंट पर रोक लगाने या तत्काल जमानत हासिल करने के लिए याचिका दायर करने की तैयारी में है। इस मामले ने एक बार फिर अभिनेता को सुर्खियों में ला दिया है और उनके चुनावी पंजीकरण को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इधर हाल ही में प्रकाश राज का नाम धर्मस्थल विवाद में भी सामने आया था। सी.एन. चिन्नैया नामक व्यक्ति ने कर्नाटक हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में धर्मस्थल क्षेत्र में कथित हत्याओं, दुष्कर्मों और दफनाने से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें अभिनेता का नाम भी शामिल किया गया था। इस पर प्रकाश राज ने स्पष्ट किया कि उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश मट्टन्नवर के माध्यम से जानकारी मिली थी और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उन्होंने तुरंत विशेष जांच दल (SIT) प्रमुख प्रोनब मोहंती को इसकी सूचना दे दी थी। अभिनेता ने कहा कि उनकी भूमिका केवल सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने तक सीमित थी।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें