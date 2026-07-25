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पूरी क्षमता के साथ... शिक्षा मंत्री बनने के बाद प्रह्लाद जोशी का पहला बयान, क्या बोले?

By Upendra Thapak
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Prahlad joshi: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को मिला है। मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद जोशी ने कहा कि वह अपनी पूरी क्षमता के साथ जिम्मेदारी का पालन करेंगे।

Prahlad Joshi
प्रह्लाद जोशी,

Prahlad joshi: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले भाजपा नेता प्रह्लाद जोशी का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भरोसा जताए जाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वह शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी को अपनी पूरी क्षमता के साथ निभाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू करने और कई बड़े काम करने का श्रेय दिया जाना चाहिए।

पहले से ही केंद्र उपभोक्ता मामलों और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में मंत्रालय संभाल रहे प्रह्लाद जोशी ने अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इस जिम्मेदारी को विनम्रता के साथ स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा, "मैं कर्तव्य और विनम्रता की भावना के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। इसके लिए में पीएम मोदी का आभारी हूं। सरकार के पिछले 12 वर्षों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की गई हैं। पिछले चार-पांच वर्षों में धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया और कई महत्वपूर्ण पहल की गईं। देश ने नई शिक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, मैं अपनी पूरी क्षमता से काम करूंगा और पूरी लगन से अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा।"

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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रह्लाद जोशी को मिला कार्यभार

गौरतलब है कि नीट पेपर लीक के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना हुआ था। सरकार ने इसे संभालने की कोशिश की, लेकिन बाद में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट ने मामले को और तूल दे दिया। शुरुआत में सरकार ने पेपर लीक मामले में ऐक्शन लेने का भरोसा देकर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की, लेकिन मामला पूरी तरह से जम नहीं पाया। इसके बाद आज दोपहर में धर्मेंद्र प्रधान ने अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और थोडी ही देर बाद आंदोलन भी समाप्त हो गया।

प्रधानमंत्री मोदी की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और फिर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को इसका अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया।

बता दें, प्रह्लाद जोशी कर्नाटक से भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का करीबी माना जाता है। फिलहाल वह सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ-साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। अब उनके पास शिक्षा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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