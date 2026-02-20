आम हो गई है फ्रीबीज की प्रैक्टिस, विकास पर पड़ रहा असर: भाजपा नेता
भाजपा नेता ने आगे कहा कि जो सरकारें डेवलपमेंट का काम नहीं कर पातीं, वे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करती हैं। बंगाल में भी यही दिया जा रहा है, सड़कों की खराब हालत देखिए।
चुनावों से पहले पॉलिटिकल फ्रीबीज के बढ़ते कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बीच, भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि यह प्रैक्टिस सभी राज्यों में आम हो गई है, जिससे विकास की प्रायोरिटीज पर असर पड़ रहा है। कोर्ट की टिप्पणी पर रिएक्ट करते हुए, घोष ने कहा कि एक के बाद एक सरकारें लॉन्ग-टर्म ग्रोथ पर फोकस करने के बजाय वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फायदे बांटती हैं।
एएनआई से बात करते हुए, घोष ने कहा, "यह हर राज्य में होता है, सभी पार्टियां कमोबेश ऐसा करती हैं। पीएम मोदी ने भी इसके खिलाफ बात की है, यह कहते हुए कि डेवलपमेंट के लिए दिए गए फंड का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह एक ट्रेडिशन बन गया है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करके जीत जाते हैं। दिल्ली में कई लालच दिए गए, लेकिन वे जीत नहीं पाए।''
उन्होंने आगे कहा, ''जो सरकारें डेवलपमेंट का काम नहीं कर पातीं, वे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करती हैं। बंगाल में भी यही दिया जा रहा है, सड़कों की खराब हालत देखिए। कोई जॉब नहीं है, कोई इनकम नहीं है, और लोगों के पास पैसे नहीं हैं। यह 'डोल' पॉलिटिक्स चल रही है। इसमें न तो लोगों को फायदा होता है और न ही राज्य को, और आखिर में, यह पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है।''
यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को देश भर की राजनीतिक पार्टियों की फ्री में चीजें बांटने के लिए आलोचना करने और पब्लिक फाइनेंस पर इसके असर पर चिंता जताने के बाद आई है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बहुत ज़्यादा दान आर्थिक विकास में रुकावट डाल सकता है और सवाल किया कि घाटे में चल रहे राज्य ऐसे काम क्यों करते रहते हैं।
उन्होंने कहा, "इस तरह की उदारता से देश का आर्थिक विकास रुकेगा। हां, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह दे, लेकिन जो लोग मुफ़्त चीजों का मजा ले रहे हैं... क्या इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए?" उन्होंने यह भी कहा कि सालाना कमाई का एक बड़ा हिस्सा आदर्श रूप से विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने आगे साफ किया कि यह चिंता सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में लागू है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारें कल्याणकारी खर्चों, खासकर बेरोजगारी योजनाओं के लिए साफ बजटीय वजहें पेश करें।
