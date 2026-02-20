Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

आम हो गई है फ्रीबीज की प्रैक्टिस, विकास पर पड़ रहा असर: भाजपा नेता

Feb 20, 2026 07:07 pm ISTMadan Tiwari एएनआई
share Share
Follow Us on

भाजपा नेता ने आगे कहा कि जो सरकारें डेवलपमेंट का काम नहीं कर पातीं, वे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करती हैं। बंगाल में भी यही दिया जा रहा है, सड़कों की खराब हालत देखिए।

आम हो गई है फ्रीबीज की प्रैक्टिस, विकास पर पड़ रहा असर: भाजपा नेता

चुनावों से पहले पॉलिटिकल फ्रीबीज के बढ़ते कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बीच, भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि यह प्रैक्टिस सभी राज्यों में आम हो गई है, जिससे विकास की प्रायोरिटीज पर असर पड़ रहा है। कोर्ट की टिप्पणी पर रिएक्ट करते हुए, घोष ने कहा कि एक के बाद एक सरकारें लॉन्ग-टर्म ग्रोथ पर फोकस करने के बजाय वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फायदे बांटती हैं।

एएनआई से बात करते हुए, घोष ने कहा, "यह हर राज्य में होता है, सभी पार्टियां कमोबेश ऐसा करती हैं। पीएम मोदी ने भी इसके खिलाफ बात की है, यह कहते हुए कि डेवलपमेंट के लिए दिए गए फंड का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यह एक ट्रेडिशन बन गया है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करके जीत जाते हैं। दिल्ली में कई लालच दिए गए, लेकिन वे जीत नहीं पाए।''

उन्होंने आगे कहा, ''जो सरकारें डेवलपमेंट का काम नहीं कर पातीं, वे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा करती हैं। बंगाल में भी यही दिया जा रहा है, सड़कों की खराब हालत देखिए। कोई जॉब नहीं है, कोई इनकम नहीं है, और लोगों के पास पैसे नहीं हैं। यह 'डोल' पॉलिटिक्स चल रही है। इसमें न तो लोगों को फायदा होता है और न ही राज्य को, और आखिर में, यह पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है।''

यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को देश भर की राजनीतिक पार्टियों की फ्री में चीजें बांटने के लिए आलोचना करने और पब्लिक फाइनेंस पर इसके असर पर चिंता जताने के बाद आई है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बहुत ज़्यादा दान आर्थिक विकास में रुकावट डाल सकता है और सवाल किया कि घाटे में चल रहे राज्य ऐसे काम क्यों करते रहते हैं।

ये भी पढ़ें:क्या आपको पता है कि देश की छवि को कितना नुकसान पहुंचा, SC ने किससे कहा?
ये भी पढ़ें:अगर किसी ने कोर्ट से पंगा लेने की कोशिश की तो... आखिर किस पर भड़के CJI सूर्यकांत
ये भी पढ़ें:भगवान बचाए..., याचिका देखते ही बोल पड़े CJI सूर्यकांत; सुनने से एकदम कर दिया मना

उन्होंने कहा, "इस तरह की उदारता से देश का आर्थिक विकास रुकेगा। हां, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह दे, लेकिन जो लोग मुफ़्त चीजों का मजा ले रहे हैं... क्या इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए?" उन्होंने यह भी कहा कि सालाना कमाई का एक बड़ा हिस्सा आदर्श रूप से विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने आगे साफ किया कि यह चिंता सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में लागू है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारें कल्याणकारी खर्चों, खासकर बेरोजगारी योजनाओं के लिए साफ बजटीय वजहें पेश करें।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी को मीडिया में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।


यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं। मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत कई पुरस्कार जीते हैं।

और पढ़ें
BJP
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।