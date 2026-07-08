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दरिंदे ने आधी रात में खाई पुलिस की गोली, बंगाल में बच्ची को टॉर्चर करने वाला ऐसे मरा

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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Prabhas Mandal: पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में हुए 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। गोली से घायल होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दरिंदे ने आधी रात में खाई पुलिस की गोली, बंगाल में बच्ची को टॉर्चर करने वाला ऐसे मरा

Prabhas Mandal: पश्चिम बंगाल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बच्ची से दुष्कर्म के एक आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया है। मारे गए आरोपी की पहचान प्रभास मंडल के तौर पर हुई है। खास बात है कि मंडल नदी से बच्ची का शव निकालते समय पकड़ा गया था, जिसके बाद भीड़ ने उसके साथ मारपीट की थी। फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही पुलिस को 72 घंटे में रिपोर्ट देने के निर्देश दे चुके हैं।

रात में क्यों ले गई पुलिस

न्यूज18 बंगाली की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आरोपी के खिलाफ जनता का गुस्सा था और इसलिए उसे रात में ले जाया गया था। खबरें हैं कि जिस जगह घटना हुई, वो जंगलों के बीच है और रास्ता भी कच्चा है। अगर रात में वहां से कोई भागता है, तो घने जंगलों में खोजना मुश्किल हो सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, मंडल का दावा है मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों ने लड़की को वापस लाने का काम सौंपा था। साथ ही उसका दावा है कि इस काम के लिए 10 हजार रुपये देने का वादा किया था। हालांकि, इसे लेकर जानकारी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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घायल हुआ और अस्पताल में मरा

पुलिस अधिकारी के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी से हथियार छीन लिया और भागने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि उसने पुलिस टीम पर कथित तौर पर गोलियां भी चलाईं, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को डिफेंस में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने बताया कि इस दौरान गोली लगने से आरोपी घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आरोपों से कर रहा था इनकार

मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजकर 45 मिनट पर मंडल को सीन रीक्रिएट करने के लिए लाया गया था। कहा जा रहा है कि उस समय भी वह अपराध में शामिल होने से इनकार कर रहा था और फिर उसने पुलिस की बंदूक छीनकर हमले की कोशिश की।

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क्या बोला परिवार

एनकाउंटर पर मंडल के परिवार ने कहा, 'दो पुलिसवाले घर पर आए। इसके बाद मैं उठी। उन्होंने बताया कि बेटा मर गया है, तो क्या आप अस्पताल जाना चाहती हैं। मैंने कहा कि मैं नहीं जा सकती, क्योंकि पति की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि वो जो चाहे करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बेटे ने जो किया है, उसे उसकी सजा मिली है। मैं उसका शव भी स्वीकार नहीं करूंगी।'

उन्होंने कहा, 'घर पर उसका शव लेकर नहीं आएंगे। उसने कुछ अच्छा नहीं किया है। उसने गलत किया और उसे सजा मिली। उसे मार दें या जो चाहे करें। मुझे आपत्ति नहीं है। उसका शव स्वीकार नहीं करूंगी।'

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जमकर भड़के थे लोग

चार जुलाई को लापता हुई लड़की का शव अगले दिन सूर्यपुर हाट इलाके में एक बोरे में मिला था। इस घटना से भड़के स्थानीय लोगों ने विरोध-प्रदर्शन शुरू किया और बारुईपुर-जयनगर रोड पर यातायात को जाम कर दिया, टायर जलाए और आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस के कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचाया। रविवार को शव मिलने के कुछ घंटों बाद गुस्साई भीड़ ने लड़की की मौत में शामिल होने के संदेह में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

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Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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