दरिंदे ने आधी रात में खाई पुलिस की गोली, बंगाल में बच्ची को टॉर्चर करने वाला ऐसे मरा

Prabhas Mandal: पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में हुए 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी प्रभास मंडल की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। गोली से घायल होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Prabhas Mandal: पश्चिम बंगाल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बच्ची से दुष्कर्म के एक आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया है। मारे गए आरोपी की पहचान प्रभास मंडल के तौर पर हुई है। खास बात है कि मंडल नदी से बच्ची का शव निकालते समय पकड़ा गया था, जिसके बाद भीड़ ने उसके साथ मारपीट की थी। फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही पुलिस को 72 घंटे में रिपोर्ट देने के निर्देश दे चुके हैं।

रात में क्यों ले गई पुलिस न्यूज18 बंगाली की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आरोपी के खिलाफ जनता का गुस्सा था और इसलिए उसे रात में ले जाया गया था। खबरें हैं कि जिस जगह घटना हुई, वो जंगलों के बीच है और रास्ता भी कच्चा है। अगर रात में वहां से कोई भागता है, तो घने जंगलों में खोजना मुश्किल हो सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, मंडल का दावा है मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों ने लड़की को वापस लाने का काम सौंपा था। साथ ही उसका दावा है कि इस काम के लिए 10 हजार रुपये देने का वादा किया था। हालांकि, इसे लेकर जानकारी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

घायल हुआ और अस्पताल में मरा पुलिस अधिकारी के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी से हथियार छीन लिया और भागने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि उसने पुलिस टीम पर कथित तौर पर गोलियां भी चलाईं, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को डिफेंस में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने बताया कि इस दौरान गोली लगने से आरोपी घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

आरोपों से कर रहा था इनकार मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजकर 45 मिनट पर मंडल को सीन रीक्रिएट करने के लिए लाया गया था। कहा जा रहा है कि उस समय भी वह अपराध में शामिल होने से इनकार कर रहा था और फिर उसने पुलिस की बंदूक छीनकर हमले की कोशिश की।

क्या बोला परिवार एनकाउंटर पर मंडल के परिवार ने कहा, 'दो पुलिसवाले घर पर आए। इसके बाद मैं उठी। उन्होंने बताया कि बेटा मर गया है, तो क्या आप अस्पताल जाना चाहती हैं। मैंने कहा कि मैं नहीं जा सकती, क्योंकि पति की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि वो जो चाहे करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बेटे ने जो किया है, उसे उसकी सजा मिली है। मैं उसका शव भी स्वीकार नहीं करूंगी।'

उन्होंने कहा, 'घर पर उसका शव लेकर नहीं आएंगे। उसने कुछ अच्छा नहीं किया है। उसने गलत किया और उसे सजा मिली। उसे मार दें या जो चाहे करें। मुझे आपत्ति नहीं है। उसका शव स्वीकार नहीं करूंगी।'