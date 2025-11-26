Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsPooja sejal john odisha girl who framed woman who adopted her
गोद लेने वाली अमेरिकी मां को प्यार के चक्कर में फंसाया, भारतीय लड़की ने अब खोले बड़े राज

गोद लेने वाली अमेरिकी मां को प्यार के चक्कर में फंसाया, भारतीय लड़की ने अब खोले बड़े राज

संक्षेप:

पूजा को विदेश मंत्रालय और ओडिशा सरकार के समन्वित प्रयासों से ओडिशा वापस लाया गया, क्योंकि उसने अपनी अमेरिकी मां पर दुर्व्यवहार और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए एक भावुक सार्वजनिक अपील की थी। पूजा को 2018 में अमेरिका की एक महिला ने गोद लिया था।

Wed, 26 Nov 2025 07:44 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
गोद लेने वाले अमेरिकी महिला पर गंभीर आरोप लगाने वाले भारतीय मूल की लड़की ने बड़ा खुलासा किया है। पूजा उर्फ सेजल जॉन का कहना है कि उसने अमेरिका में रहने वाली मां पर उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए थे। साथ ही कहा है कि ऐसा उसने भारत लौटने के लिए कहा था। पूजा ने ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से भी मदद की गुहार लगाई थी।

पीटीआई भाषा के अनुसार, मंगलवार को बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद 19 साल की पूजा ने कहा कि उसने ओडिशा लौटने के लिए यातना और जबरन धर्म परिवर्तन के झूठे आरोप लगाए थे। पूजा ने हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, 'पिछले वीडियो में मैंने जो कुछ भी कहा था, वह झूठ है। मेरी दत्तक मां ने मुझे कभी प्रताड़ित नहीं किया और न ही धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। मैंने ओडिशा लौटने के लिए खुद ही झूठ बोला था। मैं अमेरिकी अधिकारियों से अपील करती हूं कि वे मेरी दत्तक मां को रिहा कर दें। मेरे आरोपों के कारण वह बहुत मुश्किल में हैं।'

यह पूछे जाने पर कि उसने अपनी दत्तक मां के खिलाफ ऐसे आरोप क्यों लगाए, जिन्होंने उसे गोद लिया, उसका पालन-पोषण किया और उसे नया जीवन दिया, इस पर पूजा ने कहा, 'मैं ओडिशा के बालासोर में एक आदमी से प्यार करती थी और इसलिए राज्य वापस लौटना चाहती थी। मेरा वीजा भी 2023 में खत्म हो चुका था। यही वजह है कि मैंने अपनी दत्तक मां पर झूठे आरोप लगाए।'

लगाए थे ये आरोप

एजेंसी वार्ता के अनुसार, पूजा ने एक भावुक वीडियो संदेश में कहा, 'मुझे कोई आज़ादी नहीं है। मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे ठीक से खाना, आराम और नींद नहीं मिलती, फिर भी मुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। मुझे यहां बहुत प्रताड़ित किया जाता है। मैं जल्द से जल्द ओडिशा लौटना चाहती हूं और मुख्यमंत्री से मदद की अपेक्षा करती हूं।'

वीडियो में पूजा ने कहा कि उसका वीजा 2023 में समाप्त हो रहा है, जिससे वह बिना किसी कानूनी दस्तावेज के अमेरिका में फंस गई है। उसने दावा किया कि उसकी दत्तक मां उस पर दूसरा धर्म अपनाने का दबाव बना रही है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब पूजा ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने पूर्व अनाथालय के साथी अमर दास को अपनी आपबीती सुनाई।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 2018 में एक अमेरिकी दंपत्ति द्वारा गोद लिए जाने से पहले पूजा चाइल्डलाइन के एक आश्रय गृह में रह रही थी।इससे पहले एक ट्रेन यात्रा के दौरान लापता होने के बाद उसे बचपन में ही बचा लिया गया था। वह पहले नीलगिरि के एक बालिका आश्रय गृह में रही और बाद में भुवनेश्वर के नाहरकांटा स्थित एक बाल गृह में चली गई, जहां उसने गोद लिए जाने तक अपनी शिक्षा जारी रखी।

Odisha
