PoK में चुनाव में तनाव, सेना और पुलिस बलों की भारी तैनाती; फिर भी लगे आरोप
पाक अधिकृत कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। इसमें बड़े पैमाने पर धांधली और मूल अधिकारों के हनन की बातें सामने आ रही हैं। यह तब हो रहा है, जबकि यहां पर सेना और पुलिस की भारी तैनाती है।
पाक अधिकृत कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। इसमें बड़े पैमाने पर धांधली और मूल अधिकारों के हनन की बातें सामने आ रही हैं। इस बीच पाकिस्तान ने यहां पर 2100 सेना के जवानों को तैनात किया है। इनकी मदद के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान भी तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबिक, इस सुरक्षा घेरे में पहली पंक्ति में पाकिस्तान रेंजर्स (पंजाब और सिंध), दूसरी पंक्ति में फेडरल कांस्टाबुलरी और तीसरी पंक्ति में पाकिस्तानी सेना के जवान हैं।
भारी सुरक्षा बल की तैनाती
पाकिस्तान के अखबार के मुताबिक सेना के जवानों की तो तैनाती की गई है। इसके अलावा, इमरजेंसी हालात के लिए क्विक रिस्पांस फोर्स की टीम को स्टैंडबाय पर रखा गया है। वहीं, पुलिस के 18,560 जवानों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को भी तैनात किया गया है। इस बीच, संयुक्त अवामी ऐक्शन कमेटी ने एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में पहले चरण के मतदान में गंभीर खामियों की बात उजागर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि मीरपुर डिवीजन में, चुनाव के पहले ही गड़बड़ियां दिखाई देने लगी हैं। इसने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया है। संगठन ने विरोध स्वरूप मतदाताओं से मतदान केंद्रों से दूर रहने की अपील की है। इस्लामाबाद ने पिछले महीने जेएएसी पर हिंसा की साजिश रचने और जनव्यवस्था को बाधित करने का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगा दिया था। संगठन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसका आंदोलन शांतिपूर्ण है।
विरोध प्रदर्शनों के बीच
यह चुनाव हाल के वर्षों में इस इलाके के सबसे बड़े विरोध आंदोलनों में से एक के बीच हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी पाकिस्तानी प्रशासन पर आर्थिक उपेक्षा, राजनीतिक दमन और स्थानीय लोगों को शासन में सार्थक भूमिका से वंचित करने का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि सोमवार को मीरपुर मंडल की 13 सीटों पर मतदान हुआ। बाकी निर्वाचन क्षेत्रों में दो अगस्त और 10 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 14 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मीरपुर, भिंबर और कोटली जिलों में 2,500 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन 13 सीटों पर लगभग 300 उम्मीदवार मैदान में हैं।
धांधली का भी आरोप
विपक्षी गुटों और कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान पर चुनाव में धांधली कर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव कानून प्रकिया के मुताबिक कराए जा रहे हैं। विधानसभा में 53 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 45 सीधे चुने जाने वाले विधायक और महिलाओं, तकनीशियनों व धार्मिक विद्वानों के लिए आठ आरक्षित सीटें शामिल हैं। चुनी हुई सीटों में से 12 सीटें 1947 के बाद पाकिस्तान में बसे जम्मू-कश्मीर के शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो जारी राजनीतिक विवाद के केंद्र में बनी हुई है।
किन पार्टियों के बीच मुकाबला
मुख्य मुकाबला पाकिस्तान की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन), पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी (आईपीपी) के बीच है। मतदान के पहले चरण में 13 सीटों के लिए करीब 300 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कोटली जिले की छह सीटों पर 135 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि मीरपुर और भिंबर जिलों के 7,50,000 से अधिक मतदाता बाकी सात सीटों का फैसला करेंगे। 2021 के चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई मतदान का बहिष्कार कर रही है। इससे मतदान में लोगों की भागीदारी और चुनावी प्रक्रिया की साख पर सवाल खड़े हो गए हैं।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।