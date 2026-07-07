'कांग्रेस का काला अध्याय छिपा रही बीजेपी', 'सतलुज' पर सियासत; AAP ने लगाए गंभीर आरोप
सतलुज फिल्म के ओटीटी से हटने के बाद पंजाब में राजनीति शुरू हो गई है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी कांग्रेस के काले अध्याय को छिपा रही है।
दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म 'सतलुज' को ओटीटी से हटाने के बाद राजनीति तेज हो गई है। यह फिल्म जी-5 पर रिलीज की गई थी जिसे दो दिन बाद ही हटा लिया गया। फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की भूमिका निभा रहे हैं। पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन और संघर्ष पर आधारित है। उन्होंने पंजाब में उग्रवाद के दौर के दौरान पुलिस द्वारा किए गए कथित फेक एनकाउंटर और हजारों लावारिस लाशों के गैर-कानूनी अंतिम संस्कार का पर्दाफाश किया था। बाद में 1995 में वह खुद भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे।
क्या बोले सुखबीर सिंह बादल
शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि सतलुज को मनमाने ढंग से बैन करने से हैरान और दुखी हूं। एक ताकतवर फिल्म जो साहसपूर्वक पंजाब के दर्दनाक इतिहास को उजागर करती है और जसवंत सिंह खालड़ा के बलिदान का सम्मान करती है, उसे इस तरह से चुप नहीं कराया जा सकता है। यह महज सेंसरशिप नहीं है बल्कि यह हमारी सामूहिक स्मृति, सच्चाई औरअभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है।
कांग्रेस का काला अध्याय, भाजपा सच को दबा रही: AAP
आम आदमी पार्टी प्रवक्ता बलतेज सिंह पन्नू ने कहा कि यह फिल्म कांग्रेस का काला अध्याय बताती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सच को दबाने में मदद कर रही है। अकाली दल इसका राजनीतिकरण कर रहा है। तीनों ने जसवंत सिंह खालड़ा और पंजाब को धोखा दिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म से फिल्म को हटाना भाजपा और कांग्रेस की पंजाब के इतिहास को मिटाने की साजिश है। भाजपा और कांग्रेस नहीं चाहतीं कि नई पीढ़ी पंजाब के सबसे काले दौर का सच जाने।
करीब साढ़े तीन साल तक रिलीज नहीं हो सकी फिल्म
फिल्म की कहानी संवेदनशील विषय पर आधारित है। यह फिल्म पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन और संघर्ष पर आधारित है। उन्होंने पंजाब में उग्रवाद के दौर के दौरान पुलिस द्वारा किए गए कथित फेक एनकाउंटर और हजारों लावारिस लाशों के गैर-कानूनी अंतिम संस्कार का पर्दाफाश किया था। बाद में 1995 में वह खुद भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। इसके बाद उनकी लाश भी नहीं मिली। बताया गया कि पुलिस ने उन्हें दिन दहाड़े उनके घर से ही उठा लिया था और कस्टडी में इतना प्रताड़ित किया कि लगभग एक महीने बाद उनकी मौत हो गई।
सेंसर बोर्ड ने इस पर 120 से अधिक कट लगाए थे। इसी विवाद के चलते फिल्म करीब साढ़े तीन साल तक रिलीज नहीं हो सकी। पहले इस फिल्म का नाम 'घल्लूघारा' रखा गया था। ऐतराज हुआ तो 'पंजाब 95' रखा गया। इस पर आपत्ति हुई तो इसे सतलुज के नाम से रिलीज कर दिया गया।
विधानसभा चुनाव से पहले माहौल खराब करने का डर
फिल्म ओटीटी से हटाने को लेकर दलील यह दी जा रही है कि इस फिल्म से खालिस्तान समर्थकों के आंदोलन के पक्ष में माहौल बन सकता है। फिल्म के कुछ हिस्सों का भारत विरोधी ताकतें इस्तेमाल कर पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले माहौल खराब कर सकते हैं। लिहाजा राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। हालांकि यह फिल्म 3 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी मगर तीन दिन बाद ही इसे हटा लिया गया।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें