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राजनीतिक मामला लगता है; पवन खेड़ा को बेल देते हुए क्या-क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

May 01, 2026 01:14 pm ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा की निजी स्वतंत्रता की रक्षा किया जाना जरूरी हो जाता है। अदालत ने टिप्पणी की, 'आरोप और प्रत्यारोप पहली नजर में राजनीति से प्रेरित लग रहे हैं। यह प्रतिद्वंद्विता से उपजा केस लग रहा है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि कस्टडी में लेकर ही पूछताछ करनी पड़े।'

राजनीतिक मामला लगता है; पवन खेड़ा को बेल देते हुए क्या-क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

बीते करीब तीन सप्ताह से असम पुलिस से बचते फिर रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। शीर्ष अदालत ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और एएस चंदूरकर ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता को राहत दी। बेंच ने कहा कि यह मामला राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का लगता है। ऐसी स्थिति में पवन खेड़ा की निजी स्वतंत्रता की रक्षा किया जाना जरूरी हो जाता है। अदालत ने टिप्पणी की, 'आरोप और प्रत्यारोप पहली नजर में राजनीति से प्रेरित लग रहे हैं। यह प्रतिद्वंद्विता से उपजा केस लग रहा है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि कस्टडी में लेकर ही पूछताछ करनी पड़े।'

इस मामले की सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया था कि आखिर इसमें हिरासत में लेने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो सामग्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने दिखाई थी, वह से पहले से ही अथॉरिटीज के पास है। ऐसे में हिरासत में लेकर पूछताछ करना गैर-जरूरी लगता है। इसके अलावा ये सारे आरोप राजनीतिक प्रचार के दौरान लगाए थे। ऐसे में इसे लेकर अरेस्ट जैसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। उनकी इस दलील का असम सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए दस्तावेज फर्जी थे।

ऐसे में यह जांच किया जाना जरूरी है कि ये दस्तावेज कहां से लाए गए थे और किन लोगों के द्वारा इनको तैयार किया गया था। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद बेंच ने कहा कि यह पूरा मामला इलेक्शन के दौरान का है। इसमें आरोप और प्रत्यारोप ही चले हैं। ऐसी स्थिति में यह मामला ऐसा नहीं लगता कि हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी हो जाए। अदालत में यह भी कहा गया कि पवन खेड़ा को लेकर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने खुद भी सार्वजनिक तौर पर बयान दिए हैं। इसके अलावा जो चीजें रिकॉर्ड में हैं, वह भी बताती हैं कि इस पूरे मामले के पीछे राजनीतिक विवाद है।

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पवन खेड़ा को राहत के साथ अदालत ने शर्तें भी लगाईं

इसी को लेकर अदालत ने निजी स्वतंत्रता अहमियत रखती है। इस मामले में उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। खासतौर पर तब जब यह लगे कि मामला राजनीतिक रंग वाला है तो संबंधित व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का ख्याल रखना जरूरी हो जाता है। इस तरह बेंच ने पवन खेड़ा को राहत दे दी। लेकिन उसने कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जैसे पवन खेड़ा बिना मंजूरी के देश से बाहर नहीं जा सकते। इसके अलावा सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उन्हें जांच में भी सहयोग करना होगा। यही नहीं अदालत ने कहा कि हमारा देश सिर्फ अग्रिम जमानत को लेकर है। इस मामले में आपराधिक कार्यवाही का इससे कोई लेना-देना नहीं है और वह प्रक्रिया चलती रहेगी।

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Surya Prakash

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