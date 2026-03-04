बिहार में सियासी हलचल, दिल्ली जाएंगे नीतीश? ईरान ने फिर किया अरामको पर अटैक, टॉप-5

Top News Today: बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां पर सियासी उलटफेर संभव है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देकर दिल्ली की सियासत में शिफ्ट होंगे।

Top News Today: बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहां पर सियासी उलटफेर संभव है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा देकर दिल्ली की सियासत में शिफ्ट होंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत डिप्टी सीएम बन सकते हैं। उधर मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। युद्ध के पांचवें दिन ईरान ने एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें…

दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर ईरान का एक बार फिर हमला सऊदी अरब की प्रमुख तेल कंपनी सऊदी अरामको की रास तनुरा रिफाइनरी पर फिर से ड्रोन हमले की खबर ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि आज रास तनुरा स्थित इस सबसे बड़ी घरेलू रिफाइनरी को निशाना बनाकर ड्रोन हमले की कोशिश की गई। शुरुआती जांच में हमला ड्रोन से किया गया पाया गया, हालांकि सऊदी वायु रक्षा ने इसे रोक लिया और हमला विफल रहा। इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। पढ़ें पूरी खबर...

श्रीलंका तट पर ईरानी फ्रिगेट पर पनडुब्बी हमला मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास ईरानी नौसेना के फ्रिगेट आईआरआईएस डेना पर कथित पनडुब्बी हमले में जहाज डूब गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में कम से कम 101 नाविक लापता हैं, जबकि 78 घायल हुए हैं, जिनमें 32 की हालत गंभीर है। श्रीलंका की नौसेना और वायुसेना ने बचाव अभियान चलाया है, लेकिन अभी तक हमले के पीछे की ताकत की पुष्टि नहीं हुई है। पढ़ें पूरी खबर...

जंग के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट चीन के लिए खोला मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट चीन के लिए खोल दिया है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ अधिकारियों ने घोषणा की है कि होर्मुज स्ट्रेट को पश्चिमी देशों और उनके सहयोगी देशों के टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। उल्लंघन करने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के इस कदम से भारत सहित कई देशों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इसी संकरे जलडमरूमध्य से गुजरता है। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार में होगा बड़ा सियासी उलटफेर? होली के बाद बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद छोड़ सकते हैं और राज्यसभा में प्रवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी राजनीति में एंट्री मिल सकती है और उन्हें उप-मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि, इन खबरों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर...