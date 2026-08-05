केजरीवाल की डगर पर नहीं जाएंगे कॉकरोच? CJP संस्थापक बोले- 'राजनीतिक दल बनाना समाधान नहीं'

बैठक के दौरान CJP प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारियों को आदेश देने के बजाय युवाओं के साथ संवाद करना चाहिए।

नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करने के बाद, अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) बुधवार (05 अगस्त) से महाराष्ट्र में दो दिन की रणनीति बैठक करने जा रही है। इस बैठक में संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके, मुख्य प्रवक्ता सौरव दास, प्रवक्ता आशुतोष रंका और अन्य वरिष्ठ नेता भविष्य का रोडमैप तैयार करने के लिए जुटे हैं। बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए दीपके ने कहा कि चर्चा का मुख्य केंद्र हालिया विरोध प्रदर्शन की समीक्षा, ज़मीनी स्तर पर संगठन का विस्तार और भविष्य की कार्ययोजना को अंतिम रूप देना है।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मौजूदा दौर में समस्याओं के हल के लिए 'राजनीतिक दल बनाना समाधान नहीं' है। दीपके ने कहा कि विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद, अब ध्यान इस बात पर है कि संगठन इस गति को कैसे बनाए रखेगा और अपनी पहुँच को कैसे बढ़ाएगा। बता दें कि CJP ने पिछले महीने कथित NEET पेपर लीक को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था, जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा था।

चुनावी राजनीति में उतरने की तत्काल कोई योजना नहीं CJP नेतृत्व ने चुनावी राजनीति में उतरने की किसी भी तत्काल योजना से इनकार किया है और कहा कि उनकी प्राथमिकता पारंपरिक राजनीतिक पार्टी बनने के बजाय ज़मीनी स्तर पर आंदोलन खड़ा करना है। दीपके ने रॉयटर्स को बताया, "इसका मकसद कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एजेंडा तय करना और इस बात पर चर्चा करना है कि हम इस सामाजिक आंदोलन को आगे कैसे ले जा सकते हैं।" संगठन का मानना है कि देश में पहले से ही कई दल हैं, लेकिन असली जरूरत जमीनी स्तर पर लोगों की जागरूकता की है।

Gen Z से भी लेंगे सलाह उन्होंने कहा कि संगठन 'जेन ज़ी' (Gen Z) से भी उन मुद्दों पर सलाह लेगा जिन्हें वे चाहते हैं कि आंदोलन उठाए। दीपके ने कहा, “हमारी कोर टीम के सदस्य, जिसमें हमारे प्रवक्ता और विरोध प्रदर्शन को संभालने में मदद करने वाले सभी लोग शामिल हैं, बैठक में हिस्सा लेंगे। हमारे सभी मुख्य सदस्य यहाँ मौजूद रहेंगे। अभी के लिए, हमारी राजनीतिक पार्टी बनाने की कोई योजना नहीं है।”

जमीनी स्तर पर संगठन विस्तार पर फोकस CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि दो दिन की बैठक से आंदोलन के अगले चरण को तय करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, “हमसे सवाल पूछे गए थे कि विरोध प्रदर्शन की सफलता के बाद यह आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ेगा, और हम सभी इसी पर रणनीति बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे और सोचेंगे कि इसे ज़मीनी स्तर तक कैसे ले जाया जाए। जब ​​6 अगस्त को हमारे पास कोई ठोस योजना होगी, तो हम अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में सभी को सूचित करेंगे।”