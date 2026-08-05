केजरीवाल की डगर पर नहीं जाएंगे कॉकरोच? CJP संस्थापक बोले- 'राजनीतिक दल बनाना समाधान नहीं'
बैठक के दौरान CJP प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारियों को आदेश देने के बजाय युवाओं के साथ संवाद करना चाहिए।
नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई करने के बाद, अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) बुधवार (05 अगस्त) से महाराष्ट्र में दो दिन की रणनीति बैठक करने जा रही है। इस बैठक में संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके, मुख्य प्रवक्ता सौरव दास, प्रवक्ता आशुतोष रंका और अन्य वरिष्ठ नेता भविष्य का रोडमैप तैयार करने के लिए जुटे हैं। बैठक से पहले मीडिया से बात करते हुए दीपके ने कहा कि चर्चा का मुख्य केंद्र हालिया विरोध प्रदर्शन की समीक्षा, ज़मीनी स्तर पर संगठन का विस्तार और भविष्य की कार्ययोजना को अंतिम रूप देना है।
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मौजूदा दौर में समस्याओं के हल के लिए 'राजनीतिक दल बनाना समाधान नहीं' है। दीपके ने कहा कि विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद, अब ध्यान इस बात पर है कि संगठन इस गति को कैसे बनाए रखेगा और अपनी पहुँच को कैसे बढ़ाएगा। बता दें कि CJP ने पिछले महीने कथित NEET पेपर लीक को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था, जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा था।
चुनावी राजनीति में उतरने की तत्काल कोई योजना नहीं
CJP नेतृत्व ने चुनावी राजनीति में उतरने की किसी भी तत्काल योजना से इनकार किया है और कहा कि उनकी प्राथमिकता पारंपरिक राजनीतिक पार्टी बनने के बजाय ज़मीनी स्तर पर आंदोलन खड़ा करना है। दीपके ने रॉयटर्स को बताया, "इसका मकसद कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एजेंडा तय करना और इस बात पर चर्चा करना है कि हम इस सामाजिक आंदोलन को आगे कैसे ले जा सकते हैं।" संगठन का मानना है कि देश में पहले से ही कई दल हैं, लेकिन असली जरूरत जमीनी स्तर पर लोगों की जागरूकता की है।
Gen Z से भी लेंगे सलाह
उन्होंने कहा कि संगठन 'जेन ज़ी' (Gen Z) से भी उन मुद्दों पर सलाह लेगा जिन्हें वे चाहते हैं कि आंदोलन उठाए। दीपके ने कहा, “हमारी कोर टीम के सदस्य, जिसमें हमारे प्रवक्ता और विरोध प्रदर्शन को संभालने में मदद करने वाले सभी लोग शामिल हैं, बैठक में हिस्सा लेंगे। हमारे सभी मुख्य सदस्य यहाँ मौजूद रहेंगे। अभी के लिए, हमारी राजनीतिक पार्टी बनाने की कोई योजना नहीं है।”
जमीनी स्तर पर संगठन विस्तार पर फोकस
CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि दो दिन की बैठक से आंदोलन के अगले चरण को तय करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, “हमसे सवाल पूछे गए थे कि विरोध प्रदर्शन की सफलता के बाद यह आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ेगा, और हम सभी इसी पर रणनीति बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे और सोचेंगे कि इसे ज़मीनी स्तर तक कैसे ले जाया जाए। जब 6 अगस्त को हमारे पास कोई ठोस योजना होगी, तो हम अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में सभी को सूचित करेंगे।”
केजरीवाल के रास्ते जाने को तैयार नहीं
दास ने फिर कहा कि CJP खुद को किसी राजनीतिक विकल्प के बजाय एक आंदोलन के तौर पर देखती है। उन्होंने कहा, "हालांकि कई राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन लोगों की तकलीफों का जवाब कोई और राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर जागरूकता है, और CJP यही कर रही है।" ब्लूमबर्ग से बात करते हुए दास ने कहा कि संगठन का मकसद हर ज़िले में कार्यकर्ताओं के साथ एक ज़मीनी नेटवर्क बनाना है। उन्होंने कहा, "यह आंदोलन जवाबदेही के बारे में है। हम जो मुद्दे उठाना चाहते हैं, वे सभी युवाओं पर केंद्रित होंगे। हम इस आंदोलन को ज़मीनी स्तर तक ले जाना चाहते हैं क्योंकि ज़मीनी स्तर पर लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कोई उनकी बात नहीं सुनता।" यानी CJP अरविंद केजरीवाल के डगर पर चलने को तैयार नहीं है, जिन्होंने 2011 में अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का गठन किया था और 2013 के दिल्ली चुनावों में जीत दर्ज की थी।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।