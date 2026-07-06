कलर का किस्सा: बंगाल में बसों का सियासी मेकओवर! लाल रंग से नीली और अब भगवा हुईं

West Bengal: पश्चिम बंगाल में इस बार बसों का रंग चर्चा में है। दरअसल, सड़कों पर अब नई बसें भगवा रंग में रंगी नजर आ रहीं हैं। कहा जाता है कि राज्य में सरकार बदलने के साथ ही बसों के रंग बदल जाते हैं। हालांकि, इसका कोई आधिकारिक प्रमाण का दस्तावेज नहीं है।

पश्चिम बंगाल में सरकारी बसों के कलर का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। इस बार यह चर्चा में इसलिए है, क्योंकि सड़कों पर उतरीं नई बसें अब भगवा रंग के साथ हैं। इससे पहले इनकी पहचान नीली और सफेद और लाल रही थी। खास बात है कि ये रंग इत्तेफाक के साथ राज्य की सरकारों के साथ बदलते रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, वाम सरकार के समय लाल रहीं सरकारी बसें अब भगवा रंग में नजर आ रहीं हैं। जबकि, तृणमूल कांग्रेस के शासन में इनका रंग नीला होता था। रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में न्यू टाउन में सोनारपुर को ईको स्पेस से जोड़ने वाले मार्ग पर एक सरकारी एसी बस नजर आई। तब नीली और सफेद बस के इंतजार में खड़ी जनता ने भगवा बस की यात्रा की।

निजी खिलाड़ी भी मैदान में खबर है कि दक्षिण 24 परगना में घटकपुर से हावड़ा के संतरागाछी के मार्ग पर कुछ और बसें भी नजर आईं। खास बात है कि इनका रंग भगवा और सफेद था। अखबार से बातचीत में राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री अर्जन सिंह कहते हैं, 'शहर का ट्रांसपोर्ट समय के साथ विकसित होना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'भगवा न सिर्फ डबल इंजन शासन को दर्शाता है। यह आधुनिकीकरण और ईको फ्रैंडली भी बताता है।'

क्या सरकार ने लिया फैसला रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के एक अधिकारी ने कहा, 'राज्य के ट्रांसपोर्ट के कलर को बदलने का कोई भी औपचारिक नीतिगत फैसला नहीं लिया गया है।'

जबकि, यूनियन लीडर तापन दास कहते हैं, 'हर नई सरकार ट्रांसपोर्ट फ्लीट को राजनीतिक ब्रांड के बोर्ड के रूप में देखती है।' उन्होंने कहा, 'पर रंग को नीले से भगवा कर देने से ड्राइवरों और स्टाफ की कमी का हल नहीं निकलता है।'

गारिया से सेक्टर 5 जाने वाले अनिर्बान दत्ता ने अखबार से कहा, 'बस चाहे नीली हो, लाल हो या भगवा, अगर आपको इसके लिए 45 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रशासन को बेड़े में बसों की संख्या बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिए।'