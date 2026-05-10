वंदे मातरम के बाद बजा तमिल राज्य गीत, विजय के शपथ ग्रहण समारोह पर मचा बवाल
पट्टाली मक्कल काची (PMK) के संस्थापक डॉ. एस. रामदास ने राज्य सरकार से सभी कार्यक्रमों और समारोहों में तमिल थाई वाझथु को उचित महत्व देने का भी आह्वान किया। वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने भी इस घटना की निंदा की।
तमिलनाडु में जोसफ विजय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में तमिल थाई वाझथु (प्रार्थना) गीत को वंदे मातरम् और जन गण मन के बाद तीसरे स्थान पर गाया गया, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य में सरकारी कार्यक्रमों के प्रारंभ में परंपरागत रूप से इस प्रार्थना गीत को गाया जाता है। तमिल थाई वाझथु की तुलना में वंदे मातरम और जन गण मन को दी गई प्राथमिकता ने राज्य में विवाद खड़ा कर दिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव एम. वीरपांडियन ने तमिल थाई वाझथु को तीसरे स्थान पर रखने के फैसले की निंदा की है।
वीरपांडियन की पार्टी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके (विदुथलाई चिरूथईगल काची) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के साथ मिलकर तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) को सरकार बनाने में समर्थन दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से सफाई मांगते हुए कहा कि तमिल प्रार्थना पारंपरिक रूप से सरकारी समारोहों की शुरुआत में गाई जाती रही है और इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए।
आखिर क्यों गहराया विवाद
पट्टाली मक्कल काची (PMK) के संस्थापक डॉ. एस. रामदास ने एक बयान में राज्य सरकार से सभी आधिकारिक कार्यक्रमों और समारोहों में तमिल थाई वाझथु को उचित महत्व देने का भी आह्वान किया। वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने भी इस घटना की निंदा की। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में तमिल थाई वाझथु से पहले वंदे मातरम और जन गण मन गाया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भव्य समारोह में विजय को पद की शपथ दिलाई।
इसी तरह, शोलावंदन विधानसभा क्षेत्र से चुने गए टीवीके विधायक एम.वी. करुपैया के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में भी तमिल थाई वाझथु को तीसरे स्थान पर रखा गया। बता दें कि विजय ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। हालांकि, अब उन्हें अपनी पार्टी के चुनावी वादों को पूरा करने में और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रविवार को पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, विजय ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में तीन घोषणाएं कीं। इनमें से पहली घोषणा घरेलू उपभोक्ताओं को हर बिल पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की थी, लेकिन एक शर्त के साथ। इस छूट का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जो दो महीने के बिलिंग चक्र में 500 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें