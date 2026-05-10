वंदे मातरम के बाद बजा तमिल राज्य गीत, विजय के शपथ ग्रहण समारोह पर मचा बवाल

पट्टाली मक्कल काची (PMK) के संस्थापक डॉ. एस. रामदास ने राज्य सरकार से सभी कार्यक्रमों और समारोहों में तमिल थाई वाझथु को उचित महत्व देने का भी आह्वान किया। वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने भी इस घटना की निंदा की।

तमिलनाडु में जोसफ विजय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में तमिल थाई वाझथु (प्रार्थना) गीत को वंदे मातरम् और जन गण मन के बाद तीसरे स्थान पर गाया गया, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य में सरकारी कार्यक्रमों के प्रारंभ में परंपरागत रूप से इस प्रार्थना गीत को गाया जाता है। तमिल थाई वाझथु की तुलना में वंदे मातरम और जन गण मन को दी गई प्राथमिकता ने राज्य में विवाद खड़ा कर दिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव एम. वीरपांडियन ने तमिल थाई वाझथु को तीसरे स्थान पर रखने के फैसले की निंदा की है।

वीरपांडियन की पार्टी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके (विदुथलाई चिरूथईगल काची) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के साथ मिलकर तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) को सरकार बनाने में समर्थन दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से सफाई मांगते हुए कहा कि तमिल प्रार्थना पारंपरिक रूप से सरकारी समारोहों की शुरुआत में गाई जाती रही है और इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जानी चाहिए।

आखिर क्यों गहराया विवाद पट्टाली मक्कल काची (PMK) के संस्थापक डॉ. एस. रामदास ने एक बयान में राज्य सरकार से सभी आधिकारिक कार्यक्रमों और समारोहों में तमिल थाई वाझथु को उचित महत्व देने का भी आह्वान किया। वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने भी इस घटना की निंदा की। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में तमिल थाई वाझथु से पहले वंदे मातरम और जन गण मन गाया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने भव्य समारोह में विजय को पद की शपथ दिलाई।