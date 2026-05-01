ममता बनर्जी से हारेंगे शुभेंदु अधिकारी! इस EXIT POLL में BJP को बंगाल में बस 50 सीटें
मिनी इंडिया कही जाने वाली भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। इसमें कोलकाता नगर निगम के 8 वार्ड आते हैं। एक ओर जहां इस सीट पर टीएमसी के लिए साख की लड़ाई होगी। वहीं, भाजपा यहां नंदीग्राम की जीत दोहराकर टीएमसी का किला भेदने की कोशिश करेगी।
पश्चिम बंगाल को लेकर बुधवार को जारी हुए अधिकांश EXIT POLLS के अनुमान हैं कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। हालांकि, एक एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा 50 सीटों के आसपास रह सकती है। वहीं, एजेंसी का अनुमान है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी भबानीपुर सीट से चुनाव हार सकते हैं। बहरहाल, अंतिम नतीजे 4 मई को ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से घोषित किए जाएंगे। राज्य में कुल 294 सीटें हैं और बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत है।
टीएमसी को 200 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान
POLIQ के एग्जिट पोल के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस को 200 से 220 सीटें मिल सकती हैं। जबकि, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 50 से 82 सीटें आने का अनुमान है। राज्य में लेफ्ट दल 0 से 3 सीटें और कांग्रेस 1 से 2 सीट जीत सकती है। अन्य को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान है।
वोट शेयर में भी आगे टीएमसी
एजेंसी का कहना है कि टीएमसी का वोट शेयर 47 से 49 प्रतिशत रह सकता है। वहीं भाजपा का वोट शेयर 37 से 39 फीसदी रहने का अनुमान है। लेफ्ट का 6 से 8 फीसदी, कांग्रेस का 3 से 5 फीसदी वोट शेयर रह सकता है। अन्य के मामले में यह आंकड़ा 2 से 4 प्रतिशत पर जा सकता है।
बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों पर क्या अनुमान
भबानीपुर और नंदीग्राम पश्चिम बंगाल में दो बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें मानी जा रहीं हैं। एक ओर जहां भबानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला है। वहीं, नंदीग्राम में अधिकारी का मुकाबला टीएमसी प्रत्याशी पबित्र कर से है। खास बात है कि नंदीग्राम में ही 2021 में अधिकारी ने सीएम बनर्जी को करीबी अंतर से मात दी थी।
POLIQ के एग्जिट पोल का कहना है कि नंदीग्राम में अधिकारी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। यहां कांग्रेस ने दीपशिखा भौमिक, लेफ्ट ने अभिजीत बंदोपाध्याय को मैदान में उतारा है। वहीं, भबानीपुर में सीएम बनर्जी की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। यहां कांग्रेस के टिकट पर प्रदीप प्रसाद और लेफ्ट की तरफ से श्रीजीब बिस्वास मैदान में हैं।
अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा की जीत के संकेत
|एजेंसी
|टीएमसी+
|भाजपा
|लेफ्ट+
|कांग्रेस
|अन्य
|मेट्राइज
|125-140
|146-161
|0
|0
|6-10
|पी-मार्क
|118-138
|150-175
|0
|0
|2-6
|पीपुल्स पल्स
|177-187
|95-110
|0-1
|1-3
|1-2
|पोल डायरी
|99-127
|142-171
|2-3
|3-5
|0-1
|जेवीसी
|131-152
|138-159
|0-2
|0
|जनमत पोल्स
|195-205
|80-90
|0-1
|1-3
|3-5
|टुडेज चाणक्य
|100
|192
भबानीपुर है टीएमसी का गढ़
मिनी इंडिया कही जाने वाली भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। इसमें कोलकाता नगर निगम के 8 वार्ड आते हैं। एक ओर जहां इस सीट पर टीएमसी के लिए साख की लड़ाई होगी। वहीं, भाजपा यहां नंदीग्राम की जीत दोहराकर टीएमसी का किला भेदने की कोशिश करेगी। चुनाव से काफी समय पहले ही यहां भाजपा ने यहां वॉर रूम स्थापित कर दिया था।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें