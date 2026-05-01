ममता बनर्जी से हारेंगे शुभेंदु अधिकारी! इस EXIT POLL में BJP को बंगाल में बस 50 सीटें

मिनी इंडिया कही जाने वाली भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। इसमें कोलकाता नगर निगम के 8 वार्ड आते हैं। एक ओर जहां इस सीट पर टीएमसी के लिए साख की लड़ाई होगी। वहीं, भाजपा यहां नंदीग्राम की जीत दोहराकर टीएमसी का किला भेदने की कोशिश करेगी।

पश्चिम बंगाल को लेकर बुधवार को जारी हुए अधिकांश EXIT POLLS के अनुमान हैं कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। हालांकि, एक एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा 50 सीटों के आसपास रह सकती है। वहीं, एजेंसी का अनुमान है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी भबानीपुर सीट से चुनाव हार सकते हैं। बहरहाल, अंतिम नतीजे 4 मई को ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से घोषित किए जाएंगे। राज्य में कुल 294 सीटें हैं और बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत है।

टीएमसी को 200 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान POLIQ के एग्जिट पोल के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस को 200 से 220 सीटें मिल सकती हैं। जबकि, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 50 से 82 सीटें आने का अनुमान है। राज्य में लेफ्ट दल 0 से 3 सीटें और कांग्रेस 1 से 2 सीट जीत सकती है। अन्य को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान है।

वोट शेयर में भी आगे टीएमसी एजेंसी का कहना है कि टीएमसी का वोट शेयर 47 से 49 प्रतिशत रह सकता है। वहीं भाजपा का वोट शेयर 37 से 39 फीसदी रहने का अनुमान है। लेफ्ट का 6 से 8 फीसदी, कांग्रेस का 3 से 5 फीसदी वोट शेयर रह सकता है। अन्य के मामले में यह आंकड़ा 2 से 4 प्रतिशत पर जा सकता है।

बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों पर क्या अनुमान भबानीपुर और नंदीग्राम पश्चिम बंगाल में दो बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें मानी जा रहीं हैं। एक ओर जहां भबानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला है। वहीं, नंदीग्राम में अधिकारी का मुकाबला टीएमसी प्रत्याशी पबित्र कर से है। खास बात है कि नंदीग्राम में ही 2021 में अधिकारी ने सीएम बनर्जी को करीबी अंतर से मात दी थी।

POLIQ के एग्जिट पोल का कहना है कि नंदीग्राम में अधिकारी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। यहां कांग्रेस ने दीपशिखा भौमिक, लेफ्ट ने अभिजीत बंदोपाध्याय को मैदान में उतारा है। वहीं, भबानीपुर में सीएम बनर्जी की जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। यहां कांग्रेस के टिकट पर प्रदीप प्रसाद और लेफ्ट की तरफ से श्रीजीब बिस्वास मैदान में हैं।

अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा की जीत के संकेत

एजेंसी टीएमसी+ भाजपा लेफ्ट+ कांग्रेस अन्य मेट्राइज 125-140 146-161 0 0 6-10 पी-मार्क 118-138 150-175 0 0 2-6 पीपुल्स पल्स 177-187 95-110 0-1 1-3 1-2 पोल डायरी 99-127 142-171 2-3 3-5 0-1 जेवीसी 131-152 138-159 0-2 0 जनमत पोल्स 195-205 80-90 0-1 1-3 3-5 टुडेज चाणक्य 100 192