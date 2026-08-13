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आतंकवादी धमकियों से डरकर पुलिसवाले ने छोड़ी ड्यूटी, HC बोला- …इस देश को भगवान ही बचाए

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान
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याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया था। वर्ष 2025 में अदालत ने जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) को उसकी याचिका पर विचार कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया था।

आतंकवादी धमकियों से डरकर पुलिसवाले ने छोड़ी ड्यूटी, HC बोला- …इस देश को भगवान ही बचाए
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट।

High Court News: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने आतंकवादियों की धमकी के कारण ड्यूटी पर न लौटने वाले एक पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी की याचिका को खारिज करते हुए तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यदि किसी भी रैंक का पुलिस अधिकारी आतंकियों से डरकर अपनी सेवाएं देने से इनकार कर दे तो फिर इस देश को केवल भगवान ही बचा सकता है। न्यायमूर्ति संजय धर की एकल पीठ ने 10 अगस्त को दिए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आतंकवादी धमकियों का हवाला देकर काम पर न आने का तर्क किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

आपको बता दें कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2012 में विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, साल 2015 में जब वह मेडिकल लीव पर था तब क्षेत्र में तनाव फैल गया और उसे आतंकवादियों से जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। इन धमकियों के डर से वह अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटा। बाद में जब उसने अपनी पोस्टिंग के स्थान पर फिर से शामिल होने का प्रयास किया तो उसे अनुमति नहीं दी गई।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया था। वर्ष 2025 में अदालत ने जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) को उसकी याचिका पर विचार कर आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। DGP द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद उसने दोबारा हाईकोर्ट में अपील की थी।

एसपीओ ने दिए थे क्या-क्या तर्क?

पूर्व SPO ने अपनी बर्खास्तगी को अदालत में चुनौती देते हुए कई तर्क दिए थे। एसपीओ ने कहा कि उसे हटाए जाने से पहले न तो कोई औपचारिक आरोप तय किया गया, न ही कोई विभागीय जांच बिठाई गई और न ही अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (सरकारी नौकरी में अवसर की समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 311 (सरकारी सेवकों को हटाने की प्रक्रिया) के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस नियम 359 के उल्लंघन का आरोप लगाया।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

न्यायमूर्ति संजय धर की पीठ ने याचिकाकर्ता के सभी तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस अधिनियम की धारा 19 के तहत SPO को साधारण पुलिस अधिकारियों जैसी शक्तियां मिलने का अर्थ यह नहीं है कि वे किसी वैधानिक नियमों से चलने वाले सिविल पोस्ट पर हैं। इसलिए उनकी नियुक्ति के स्वरूप को देखते हुए उन्हें किसी भी औपचारिक जांच या सुनवाई का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि मान भी लिया जाए कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अधिकार था तो भी आतंकवादियों की धमकी के डर से ड्यूटी पर न आने की उसकी खुद की स्वीकारोक्ति ही उसे सेवा से मुक्त करने के लिए पर्याप्त कारण है। ऐसे में उसे कारण बताओ नोटिस या सुनवाई का अवसर देना महज एक खाली औपचारिकता ही होता।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सख्त लहजे में कहा कि जब देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले ही धमकियों के आगे झुक जाएंगे, तो कानून व्यवस्था कायम रखना असंभव हो जाएगा। अदालत ने पूर्व अधिकारी की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


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