सोनम वांगचुक ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए अपने संदेश में कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप के बाद सुरक्षा व्यवस्था को हटाया गया है। यह इस बात का संकेत है कि अदालतों के सामने प्रशासन को अपने फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने दावा किया कि लेह में उनके घर के बाहर तैनात पुलिस और सुरक्षा बलों को हटा लिया गया है। उन्होंने इसे अपने घर में नजरबंद रखे जाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई में न्याय की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि वो डाकुओं की तरह आए थे और चोरों की तरह चले गए। वांगचुक ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश देते हुए लिखा कि आज उनके लिए दिवाली जैसा दिन है। यह सच्चाई की झूठ पर और अदालतों के न्याय की कार्यपालिका की मनमानी पर जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उनके घर के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती हटाने का फैसला ऐसे समय आया है, जब उन्होंने लेह में हाईकोर्ट की बेंच के सामने अपने घर में नजरबंद किए जाने का मामला उठाया था।

सोनम वांगचुक ने प्रशासन के इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुरक्षा बलों को हटाने के बावजूद प्रशासन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि उन्हें कभी नजरबंद किया ही नहीं गया था। उन्होंने इसे दिनदहाड़े मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि उनके साथ जो कुछ हुआ, वह उनके पहले के NSA और जोधपुर जेल से जुड़े मामले जैसा ही है। वांगचुक के मुताबिक, पहले गैरकानूनी आदेश जारी किए जाते हैं और जब अदालत में उन्हें चुनौती मिलती है तो प्रशासन पीछे हट जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पहले उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात कर उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब इस कार्रवाई से इनकार किया जा रहा है।

न्यायिक हस्तक्षेप के बाद सुरक्षा व्यवस्था को हटाया सोनम वांगचुक ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए अपने संदेश में कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप के बाद सुरक्षा व्यवस्था को हटाया गया है। यह इस बात का संकेत है कि अदालतों के सामने प्रशासन को अपने फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं। वहीं, लेह जिला पुलिस ने एक्स पर एक बयान जारी कर कहा कि सोनम वांगचुक के खिलाफ निषेधाज्ञा का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जो पुलिस व्यवस्था की गई थी, उसे वापस ले लिया गया है। पुलिस ने यह भी साफ किया कि वांगचुक को कभी हाउस अरेस्ट यानी घर में नजरबंद नहीं किया गया था। पुलिस के मुताबिक, लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) ने वांगचुक के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की थी और उसी के पालन के लिए उनके घर के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।

पुलिस ने अपने बयान में कहा कि इसे नजरबंदी बताना सही नहीं है। हालांकि, सोनम वांगचुक ने इससे पहले वीडियो संदेश जारी कर दावा किया था कि उनके घर के बाहर करीब 20 से 25 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए थे। उनके मुताबिक, घर के चारों तरफ सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी। वहां पुलिस वाहन और टेंट भी लगाए गए थे, जबकि हथियारबंद जवानों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात किया गया था।

विरोध प्रदर्शन स्थल से हटाकर घर पहुंचाया दरअसल, वांगचुक ने 11 नवंबर को आरोप लगाया था कि उन्हें विरोध प्रदर्शन स्थल से हटाकर उनके घर पहुंचाया गया और इसके बाद उनकी आवाजाही सीमित कर दी गई। उन्होंने कहा कि वह इस कार्रवाई को कानूनी मंचों पर चुनौती देंगे। इसके लिए उन्होंने मजिस्ट्रेट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही थी। उनका सवाल था कि किसी व्यक्ति को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से कैसे रोका जा सकता है, जबकि उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार भी नहीं किया गया हो।