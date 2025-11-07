Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsPolice officer crushed to death with bricks in front of his home by rioters in Haryana
SI को घर के सामने ही ईंटों से कुचल गए हुड़दंगी, हरियाणा में हत्याकांड से सनसनी

SI को घर के सामने ही ईंटों से कुचल गए हुड़दंगी, हरियाणा में हत्याकांड से सनसनी

संक्षेप: Haryana Crime News: सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार एडीजीपी ऑफिस में 10 साल से तैनात थे। वह ढाणी श्यामलाल की गली नंबर-3 में परिवार के साथ रहते थे। गुरुवार रात 10:30 बजे कुछ युवक गली में हुड़दंग और गाली गलौज कर रहे थे।

Fri, 7 Nov 2025 07:56 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
हरियाणा के हिसार में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां हुड़दंग का विरोध करने पर हरियाणा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर रमेश की ईंट व डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। गुरुवार रात 12 बजे ये वारदात हुई। मृतक की पहचान 57 साल के रमेश कुमार के रूप में हुई है। लंबे समय से पुलिस विभाग में तैनात थे और अगले साल जनवरी में उन्हें रिटायर होना था। वारदात की सूचना पा कर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए हिसार के सिविल अस्पताल में भिजवाया गया है।

रात को गली में युवक कर रहे थे गाली गलौज

सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार एडीजीपी ऑफिस में 10 साल से तैनात थे। वह ढाणी श्यामलाल की गली नंबर-3 में परिवार के साथ रहते थे। गुरुवार रात 10:30 बजे कुछ युवक गली में हुड़दंग और गाली गलौज कर रहे थे। शोर शराबा होने पर सब इंस्पेक्टर रमेश घर से बाहर निकले और उन्होंने युवकों को हुड़दंग करने से रोका। उस समय तो युवक चल गए लेकिन एक घण्टे बाद कार व दोपहिया वाहनों पर आए।

उन्होंने रमेश के घर के सामने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। रमेश ने उन्हें रोका तो उन्होंने डंडों व ईंटों से हमला कर दिया। रमेश घायल होकर गिर गए। चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और हमलावरों का पीछा किया, लेकिन वे भागने में कामयाब हो गए।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही दबिश

नई सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज राजबाला ने कहा कि परिजनों के बयान पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस की अलग-अलग टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा। वहीं, इस वारदात से हरियाणा में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस अफसर की सरेआम हत्या हो जाती है तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी? हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद कई बार बयान दिया है कि हरियाणा में बदमाशों की खैर नहीं है, लेकिन अब उनके अफसर तक सुरक्षित नहीं हैं।

