फरार AAP विधायक पठानमाजरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी; रेप, धोखाधड़ी के हैं आरोप
संक्षेप: पठानमाजरा के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में 2021 में शादी कर ली, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था।
पंजाब पुलिस ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पठानमाजरा बलात्कार के मामले में दो सितंबर से फरार हैं और पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों ने बताया है कि सनौर विधायक के आधिकारिक आवास, निजी घर और बस स्टैंड के बाहर पोस्टर चिपकाए गए हैं।
इस बीच पठानमाजरा के वकील बिक्रमजीत सिंह भुल्लर और एस एस सग्गू ने कहा है कि वे विधायक की अग्रिम जमानत के लिए जल्द ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि एक स्थानीय अदालत पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।
पठानमाजरा के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में एक सितंबर को सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया था। यह मामला जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में 2021 में शादी कर ली, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था। महिला ने विधायक पर लगातार यौन शोषण करने, धमकियां देने और उसे अश्लील सामग्री भेजने के आरोप लगाए थे।
इससे पहले बीते सितम्बर महीने में हरियाणा के करनाल में मंगलवार को उस समय नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला था जब हरमीत सिंह पठानमाजरा बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद अपने समर्थकों द्वारा गोलीबारी और पथराव किये जाने के बीच पुलिस हिरासत से फरार हो गए। पठानमाजरा हरियाणा में करनाल जिले के डाबरी गांव में अपने एक रिश्तेदार के घर पर थे जहां पंजाब पुलिस का एक दल उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचा था।