Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPolice issue lookout notice against Aam Aadmi Party MLA Harmeet Singh Pathanmajra
फरार AAP विधायक पठानमाजरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी; रेप, धोखाधड़ी के हैं आरोप

फरार AAP विधायक पठानमाजरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी; रेप, धोखाधड़ी के हैं आरोप

संक्षेप: पठानमाजरा के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। महिला ने आरोप लगाया था कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में 2021 में शादी कर ली, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था।

Fri, 7 Nov 2025 03:35 AMJagriti Kumari भाषा, पटियाला
share Share
Follow Us on

पंजाब पुलिस ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। पठानमाजरा बलात्कार के मामले में दो सितंबर से फरार हैं और पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। अधिकारियों ने बताया है कि सनौर विधायक के आधिकारिक आवास, निजी घर और बस स्टैंड के बाहर पोस्टर चिपकाए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बीच पठानमाजरा के वकील बिक्रमजीत सिंह भुल्लर और एस एस सग्गू ने कहा है कि वे विधायक की अग्रिम जमानत के लिए जल्द ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि एक स्थानीय अदालत पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।

पठानमाजरा के खिलाफ बलात्कार, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोप में एक सितंबर को सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज किया गया था। यह मामला जीरकपुर की एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि विधायक ने खुद को तलाकशुदा बताकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में 2021 में शादी कर ली, जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था। महिला ने विधायक पर लगातार यौन शोषण करने, धमकियां देने और उसे अश्लील सामग्री भेजने के आरोप लगाए थे।

ये भी पढ़ें:AAP विधायक पर किडनैपिंग का केस दर्ज, FIR में बेटों का नाम शामिल; क्या है मामला
ये भी पढ़ें:AAP विधायक हरमीत पठानमाजरा ने पंजाब पुलिस को दिया चकमा, दीवार फांदकर भागे

इससे पहले बीते सितम्बर महीने में हरियाणा के करनाल में मंगलवार को उस समय नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला था जब हरमीत सिंह पठानमाजरा बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद अपने समर्थकों द्वारा गोलीबारी और पथराव किये जाने के बीच पुलिस हिरासत से फरार हो गए। पठानमाजरा हरियाणा में करनाल जिले के डाबरी गांव में अपने एक रिश्तेदार के घर पर थे जहां पंजाब पुलिस का एक दल उन्हें गिरफ्तार करने पहुंचा था।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Punjab AAP
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।