रिश्वत लेते पकड़े गए तो चीखने लगे पुलिस इंस्पेक्टर, लोकायुक्त पुलिस ने ठोका केस

संक्षेप: बेंगलुरु में एक पुलिस इंस्पेक्टर को 4 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया। लोकायुक्त पुलिस ने इंस्पेक्टर के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया। वहीं इंस्पेक्टर का वीडियो भी वायरल होने लगा।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक पुलिस निरीक्षक को कथित तौर पर चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के एक दिन बाद, शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें आरोपी इंस्पेक्टर चीखता-चिल्लाता नजर आ रहा है। वीडियो में वर्दीधारी पुलिस निरीक्षक गोविंदराजु को लोकायुक्त अधिकारियों द्वारा पकड़े देखा जा सकता है, जबकि वह गिरफ्तारी का विरोध करते हुए लगातार चिल्लाता नजर आ रहा है।

लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, आरोपी पुलिस कर्मी के.पी. अग्रहारा थाने में तैनात था। उसे 29 जनवरी को शहर में कथित तौर पर चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस निरीक्षक को मोहम्मद अकबर (42) की शिकायत के आधार पर पकड़ा गया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि के.पी. अग्रहारा थाने में दर्ज एक मामले में मदद के एवज में गोविंदराजु ने पांच लाख रुपये की मांग की थी।

पहले ही ले चुके थे 1 लाख रिश्वत शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी निरीक्षक पहले ही शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये ले चुका था और शेष चार लाख रुपये लेते समय पकड़ा गया। अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है।