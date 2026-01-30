Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newspolice inspector started screaming when he was caught taking 4 lakh bribe video
रिश्वत लेते पकड़े गए तो चीखने लगे पुलिस इंस्पेक्टर, लोकायुक्त पुलिस ने ठोका केस

रिश्वत लेते पकड़े गए तो चीखने लगे पुलिस इंस्पेक्टर, लोकायुक्त पुलिस ने ठोका केस

संक्षेप:

बेंगलुरु में एक पुलिस इंस्पेक्टर को 4 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा गया। लोकायुक्त पुलिस ने इंस्पेक्टर के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया। वहीं इंस्पेक्टर का वीडियो भी वायरल होने लगा। 

Jan 30, 2026 08:51 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक पुलिस निरीक्षक को कथित तौर पर चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के एक दिन बाद, शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें आरोपी इंस्पेक्टर चीखता-चिल्लाता नजर आ रहा है। वीडियो में वर्दीधारी पुलिस निरीक्षक गोविंदराजु को लोकायुक्त अधिकारियों द्वारा पकड़े देखा जा सकता है, जबकि वह गिरफ्तारी का विरोध करते हुए लगातार चिल्लाता नजर आ रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा

लोकायुक्त पुलिस के अनुसार, आरोपी पुलिस कर्मी के.पी. अग्रहारा थाने में तैनात था। उसे 29 जनवरी को शहर में कथित तौर पर चार लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस निरीक्षक को मोहम्मद अकबर (42) की शिकायत के आधार पर पकड़ा गया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि के.पी. अग्रहारा थाने में दर्ज एक मामले में मदद के एवज में गोविंदराजु ने पांच लाख रुपये की मांग की थी।

पहले ही ले चुके थे 1 लाख रिश्वत

शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी निरीक्षक पहले ही शिकायतकर्ता से एक लाख रुपये ले चुका था और शेष चार लाख रुपये लेते समय पकड़ा गया। अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच जारी है।

पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज था और गोविंदराजु ने कथित तौर पर रिश्वत के बदले उसे जमानत दिलाने का आश्वासन दिया था। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए बेंगलुरु के पूर्व पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने कहा कि इस घटना से पुलिस बल की छवि को नुकसान पहुंचा है। राव ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, “यह बेहद शर्मनाक कृत्य है। वर्दी में एक और निंदनीय कृत्य। कर्नाटक में एक लाख से अधिक पुलिसकर्मी हैं, जो खाकी वर्दी में इस तरह कृत्यों से शर्मिंदा महसूस करते हैं।”

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Karnataka News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , बजट 2026 और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।