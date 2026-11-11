प्रियांक खरगे के खिलाफ उनके ही राज्य में क्यों दर्ज कराई गई शिकायत? RSS पर क्या बोल थे गृह मंत्री
पुलिस से की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अपने बयानों और इशारों के जरिए प्रियांक खरगे यह धारणा बनाने की कोशिश की है कि RSS आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।
कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे के खिलाफ उनके ही राज्य में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे पर आरोप लगा है कि वह फेक न्यूज की मदद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी मंगलवार को बेंगलुरु के रहने वाले तेजस ए. गौड़ा द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में प्रियांक खरगे पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिहार और हरियाणा में लगभग 44,250 जिंदा कारतूस बरामद होने के मामले को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जोड़ने की कोशिश की है। शिकायत में उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग की गई है।
गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए ऐसा बयान: शिकायतकर्ता
बनाशंकरी पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत में गौड़ा ने कहा, "यह गंभीर चिंता का विषय है कि गृह मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति एक संगठन के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैला रहा है। उनपर कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक शांति की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री के बयानों का आम जनता पर काफी असर और प्रभाव पड़ता है। "
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अपने बयानों और इशारों के जरिए प्रियांक खरगे यह धारणा बनाने की कोशिश की है कि RSS आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।
न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, बिहार पुलिस ने भोजपुर जिले में लगभग 19,250 कारतूस बरामद किए, जबकि हरियाणा STF ने झज्जर में रोहद टोल प्लाजा के पास करीब 25,000 कारतूस जब्त किए। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 44,250 कारतूस जब्त किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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