DC ऑफिस पहुंचा, पेड़ से फंदा लगा झूल गया ड्राइवर; अब बुरे फंसे BJP सांसद, दो अन्य के खिलाफ भी FIR

भाजपा सांसद सुधाकर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें बाबू की मौत से गहरा दुख पहुंचा है। हालांकि, उन्होंने मृतक से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें सांसद समेत कई नामों का जिक्र है।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरुFri, 8 Aug 2025 07:53 AM
कर्नाटक के चिकबलपुर में जिला पंचायत में कार्यरत एक ड्राइवर द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने भाजपा सांसद के. सुधाकर और दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 35 वर्षीय ड्राइवर ने गुरुवार की सुबह उपायुक्त कार्यालय परिसर में एक पेड़ से कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने बताया कि मृतक एम बाबू ने कथित तौर पर एक ‘सुसाइड नोट’ छोड़ा है, जिसमें उसने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद के. सुधाकर और दो अन्य लोगों का नाम लेते हुए आरोप लगाया है कि वे उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके बाद दर्ज प्राथमिकी में भाजपा सांसद सुधाकर और दो अन्य, नागेश और मंजूनाथ पर वित्तीय धोखाधड़ी, आत्महत्या के लिए उकसाने और बीएनएस तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अत्याचार का आरोप लगाया गया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, बाबू पिछले छह-सात वर्षों से जिला पंचायत में संविदा चालक के रूप में काम कर रहा था और वर्तमान में मुख्य लेखा अधिकारी के साथ बतौर चालक संबद्ध था।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) कुशल चौकसे ने बताया, “चिकबलपुर उपायुक्त कार्यालय परिसर में गुरुवार की सुबह एक व्यक्ति के आत्महत्या करने की सूचना मिली। हमें सुबह करीब साढ़े आठ बजे जानकारी मिली कि किसी ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली है।” चौकसे ने शुरुआती जांच का हवाला देते हुए बताया कि बाबू ने अपनी पत्नी से कहा कि उसे एक अधिकारी को बैठक के लिए ले जाना है और सरकारी गाड़ी लेकर घर से निकल गया। उन्होंने बताया कि हालांकि, बाबू अधिकारी के पास जाने के बजाय डीसी कार्यालय परिसर पहुंचा और कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला

चौकसे ने कहा, “हमें घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कई नामों का जिक्र है। हम आरोपों की जांच कर रहे हैं। सभी संभावित पहलुओं से मामले की तफ्तीश कर रहे हैं।” एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुसाइड नोट में भाजपा सांसद सुधाकर, जिला पंचायत के लेखा सहायक और नागेश नामक व्यक्ति का नाम शामिल है।

अधिकारी के अनुसार, सुसाइड नोट में बाबू ने आरोप लगाया है कि नागेश और लेखा सहायक ने यह दावा करते हुए “उससे लाखों रुपये की धोखाधड़ी की” कि वे “सांसद के प्रभाव का इस्तेमाल कर” सरकारी नौकरी हासिल करने में उसकी मदद कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा, “आरोप गंभीर प्रवृत्ति के हैं। गहन जांच से पता चलेगा कि सांसद सीधे तौर पर इसमें शामिल थे या उनके नाम का दुरुपयोग किया गया था। हम सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रहे हैं।” मामले की विस्तृत जांच जारी है।

पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज

उन्होंने कहा कि बाबू की पत्नी की शिकायत के आधार पर चिकबलपुर ग्रामीण थाने में आत्महत्या के लिए उकसाने समेत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और एससी एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी में भाजपा सांसद सुधाकर का नाम आरोपी नंबर एक, नागेश का आरोपी नंबर दो और मंजूनाथ का नाम आरोपी नंबर तीन के तौर पर दर्ज किया गया है।

BJP सांसद ने जताया दु:ख

इस बीच, भाजपा सांसद सुधाकर ने घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि उन्हें बाबू की मौत से गहरा दु:ख पहुंचा है। हालांकि, उन्होंने मृतक से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया। सुधाकर ने कहा, ‘‘मुझे चिक्काबल्लापुरा में उपायुक्त कार्यालय में एक व्यक्ति के आत्महत्या करने के बारे में पता चला। इससे मुझे गहरा दुख हुआ है। मैं मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने उस व्यक्ति (बाबू) को न तो कभी देखा और न ही कभी उससे मिला।’’

तीन बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं सुधाकर

पूर्व मंत्री और तीन बार विधायक रह चुके सुधाकर ने कहा कि उन्होंने कई युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद की है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ‘सुसाइड नोट’ में उनका नाम क्यों लिखा गया। भाजपा सांसद ने कहा, “मुझे (सुसाइड) नोट में नामजद अन्य दो व्यक्तियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने सुना है कि नागेश और मंजूनाथ ने बाबू को कथित तौर पर नौकरी दिलाने का वादा किया था और उससे 10-15 लाख रुपये लिये थे। मैं उन्हें (नागेश और मंजूनाथ को) व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता।” सुधाकर ने कहा कि नागेश के ससुर जद(एस) के पूर्व तालुक पंचायत अध्यक्ष थे, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने कहा, “हमने उन्हें (नागेश के ससुर को) चिक्काबल्लापुरा विकास प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया था।” (भाषा इनपुट्स के साथ)