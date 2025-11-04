Hindustan Hindi News
पैसों की होगी बरसात, 2000 रुपए की नोट से देते थे झांसा; फिर ऐसे खुला ठगों का खेल

संक्षेप: बेंगलुरु में पुलिस ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है। दस सदस्यीय यह गैंग 2000 के नोटों का सीरियल नंबर बदलकर उससे ठगी करते थे। गैंग के सदस्य लोगों को लालच देते थे कि यह नोट लेने के बाद उनके यहां पैसों की बारिश होगी।

Tue, 4 Nov 2025 09:55 PM
बेंगलुरु में पुलिस ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है। दस सदस्यीय यह गैंग 2000 के नोटों का सीरियल नंबर बदलकर उससे ठगी करते थे। गैंग के सदस्य लोगों को लालच देते थे कि यह नोट लेने के बाद उनके यहां पैसों की बारिश होगी। इसके बाद उनके पैसे बढ़ जाएंगे और यह बेहद सौभाग्यशाली साबित होगा। मंगलवार को एक पुलिस अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। पुलिस ने यह कदम आरबीआई के मैनेजर की शिकायत के बाद उठाया। गैंग के पास से पुलिस ने 18 लाख रुपए की कीमत के 2000 रुपए के नोट बरामद किए।

बदल देते थे सीरियल नंबर
पुलिस के मुताबिक यह गैंग नोटों पर से उनका ओरिजिनल नंबर बदल देते थे। इसके बाद वह नकली स्याही से एक अलग सीरियल नंबर छापते थे। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने पत्रकारों से कहा कि आरबीआई का कहना है कि यह नोट तो असली हैं। लेकिन इनके ऊपर छपा हुआ सीरियल नंबर बदल दिया गया है। यह गैंग इन नोटों को देकर लोगों से कहता था कि इसके साथ खास पूजा करने से उनके पास 100 गुना ज्यादा धन आएगा।

कमीशन का लालच
पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने लोगों को धोखा दिया है। इस मामले में पुलिस को पहली सफलता 24 अक्टूबर को मिली थी। उस वक्त एक व्यक्ति को कुबनपेट में पुलिस ने उसे घर से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसने बैंक में 40 हजार रुपए जमा किए थे। इस शख्स का कहना है कि उसे दो परिचितों से यह पैसे मिले थे, जिन्होंने उसे कमीशन का लालच दिया था। बाद में उन दोनों व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अभी पुलिस को इस मामले में एक महिला की तलाश है।

