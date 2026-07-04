फाइव स्टार होटलों में जाता, महंगी चीजें खाता-पीता और चुपचाप निकल लेता; 300 को लगाया चूना

पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी की ओर से दिए गए दस्तावेजों और मोबाइल नंबरों पर फोकस किया गया, जिसके आधार पर उसकी लोकेशन भुवनेश्वर में मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

देशभर के लग्जरी होटलों को तीन दशक से अधिक समय तक चूना लगाने वाले 69 वर्षीय शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु के रहने वाले बिंगसन जॉन को ओडिशा के भुवनेश्वर से रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि उसने साल 1990 से अब तक भारत के 300 से अधिक लग्जरी और फाइव स्टार होटलों में धोखाधड़ी की। उसने अलग-अलग पहचान बनाकर ठहरने, महंगी सुविधाओं का इस्तेमाल करने और बिना बिल चुकाए फरार होने जैसी वारदातों को अंजाम दिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोभराज के तौर-तरीकों से प्रभावित था और उसी तरह झूठी पहचान के जरिए लोगों का भरोसा जीतता रहा।

पुलिस के अनुसार, आरोपी कभी खुद को विदेशी पर्यटकों का टूर गाइड, कभी अंग्रेजी का टीचर तो कभी योग ट्रेनर बताकर होटल कर्मचारियों का विश्वास हासिल करता था। इसके बाद वह होटल में कई दिनों तक ठहरता, सभी लग्जरी सुविधाओं का लाभ उठाता और मौका मिलते ही बिना भुगतान किए निकल जाता। कई मामलों में उस पर होटल की संपत्ति चोरी करने का भी आरोप है। रायपुर के फाइव स्टार होटल में दर्ज ताजा मामले में उसने 25 जून को चेक-इन किया और 27 जून की सुबह बिना चेक-आउट किए होटल छोड़ दिया। उसने 63,755 रुपये का बिल नहीं चुकाया और होटल से लगभग 1.48 लाख रुपये कीमत का लैपटॉप भी अपने साथ ले गया।

आरोपी को कैसे पकड़ने में सफल रही पुलिस होटल मैनेजमेंट की शिकायत पर तेलीबांधा थाना पुलिस और एंटी-क्राइम व साइबर यूनिट ने मिलकर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी की ओर से दिए गए दस्तावेजों और मोबाइल नंबरों पर फोकस किया गया, जिसके आधार पर उसकी लोकेशन भुवनेश्वर में मिली। इसके बाद पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी के कब्जे से होटल का लैपटॉप भी बरामद कर लिया गया है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि उसने किन-किन शहरों और होटलों को अपना निशाना बनाया था।