Police alert in India after Asim Munir statement he had given nuclear threat to America आसिम मुनीर की बयान के बाद भारत में पुलिस अलर्ट, अमेरिका से दी थी परमाणु हमले की धमकी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsPolice alert in India after Asim Munir statement he had given nuclear threat to America

आसिम मुनीर की बयान के बाद भारत में पुलिस अलर्ट, अमेरिका से दी थी परमाणु हमले की धमकी

फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भविष्य में भारत के साथ युद्ध के दौरान अपने देश के अस्तित्व को खतरा होने की स्थिति में कथित तौर पर परमाणु हमला करने की धमकी दी थी।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 11:22 AM
share Share
Follow Us on
आसिम मुनीर की बयान के बाद भारत में पुलिस अलर्ट, अमेरिका से दी थी परमाणु हमले की धमकी

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की परमाणु धमकी के बाद भारतीय पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। खबर है कि पंजाब पुलिस महानिदेशक ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। खास बात है कि मुनीर की तरफ से धमकी ऐसे समय पर दी गई है, जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, डीजीपी गौरव यादव ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में खासतौर से मुनीर की तरफ से दी गई धमकियों का जिक्र किया है। साथ ही पुलिस अधिकारियों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बीते 48 घंटों के दौरान डीजीपी ने जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, बठिंडा, पटियाला और लुधियाना में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है।

बैठक में शामिल हुए पंजाब पुलिस एक वरिष्ठ अधिकारी ने अखबार को बताया कि डीजीपी ने खासतौर से पाकिस्तान आर्मी के चीफ के बयान का जिक्र किया है। साथ ही कहा है कि मुनीर के बयान से संकेत मिलते हैं कि वो पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में अस्थिरता फैलाने के लिए क्या कर सकते हैं।

डीजीपी ने जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा स्थिति को लेकर भी बात की और बताया कि कैसे पाकिस्तान ने पंजाब में गैंगस्टर्स और आतंकवादियों की मदद से अस्थिरता फैलाने की कोशिश की थी।

अधिकारी ने अखबार को बताया, 'डीजीपी ने चेताया है कि गैंग्स और अलगाववादी समूहों के जरिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है और मुनीर के बयान दिखाते हैं कि उनका फोकस कहां है और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हैं। डीजीपी ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब केंद्रित हिंसक समूह पाकिस्तान में थे और उनकी जड़े देश में भी फैली हुई हैं। ऐसे में पंजाब पुलिस को अलर्ट रहना जरूरी हो गया है।'

फ्लोरिडा के टैम्पा में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भविष्य में भारत के साथ युद्ध के दौरान अपने देश के अस्तित्व को खतरा होने की स्थिति में कथित तौर पर परमाणु हमला करने की धमकी दी थी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान की ओर जल प्रवाह को बाधित किया, तो इस्लामाबाद भारतीय बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा।

मीडिया में आई खबरों में मुनीर के हवाले से कहा गया है, 'हम एक परमाणु राष्ट्र हैं। अगर हमें लगता है कि हम तबाह होने जा रहे हैं, तो हम अपने साथ आधी दुनिया को भी तबाही के रास्ते पर ले जाएंगे।'

India Pakistan
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।